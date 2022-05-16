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При перестрелке между двумя компаниями в Приморье пострадал подросток - РИА Новости, 16.05.2022
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При перестрелке между двумя компаниями в Приморье пострадал подросток
При перестрелке между двумя компаниями в Приморье пострадал подросток - РИА Новости, 16.05.2022
При перестрелке между двумя компаниями в Приморье пострадал подросток
Подросток пострадал в ходе перестрелки между двумя компаниями в поселке Рощино в Приморье, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T04:51
2022-05-16T10:22
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Подросток пострадал в ходе перестрелки между двумя компаниями в поселке Рощино в Приморье, сообщает краевая прокуратура.В соцсетях опубликовано видео, на котором около 10 молодых людей участвуют в конфликте на парковке, начинается стрельба. Минимум у двоих из них предметы, похожие на ружья. Автор видео сообщает, что конфликт начался между пьяными местными жителями из-за женщины. В краевом УМВД РИА Новости сообщили, что в результате стрельбы в ходе конфликта между двумя компаниями мужчина 1998 года рождения получил смертельное ранение, скончался в больнице. Еще два человека ранены. Сейчас полиция разыскивает участников и очевидцев конфликта. Возбуждено уголовное дело."В результате от огнестрельного ранения наступила смерть 23-летнего местного жителя, травмы различной степени тяжести получили 25-летний мужчина и 17-летний подросток", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, конфликт произошел между местными жителями и неустановленными лицами. Участники применили огнестрельное и травматическое оружие, "совершив из него множественные прицельные и хаотичные выстрелы". По предварительной информации ведомства, всего в конфликте принимали участие 12 человек.
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Кадры массовой драки со стрельбой у клуба в Приморье
Массовая драка со стрельбой произошла у клуба в Приморье
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происшествия, приморский край
04:51 16.05.2022 (обновлено: 10:22 16.05.2022)
 
При перестрелке между двумя компаниями в Приморье пострадал подросток

При перестрелке между двумя компаниями в приморском поселке Рощино пострадал подросток

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Подросток пострадал в ходе перестрелки между двумя компаниями в поселке Рощино в Приморье, сообщает краевая прокуратура.
В соцсетях опубликовано видео, на котором около 10 молодых людей участвуют в конфликте на парковке, начинается стрельба. Минимум у двоих из них предметы, похожие на ружья. Автор видео сообщает, что конфликт начался между пьяными местными жителями из-за женщины. В краевом УМВД РИА Новости сообщили, что в результате стрельбы в ходе конфликта между двумя компаниями мужчина 1998 года рождения получил смертельное ранение, скончался в больнице. Еще два человека ранены. Сейчас полиция разыскивает участников и очевидцев конфликта. Возбуждено уголовное дело.
"В результате от огнестрельного ранения наступила смерть 23-летнего местного жителя, травмы различной степени тяжести получили 25-летний мужчина и 17-летний подросток", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, конфликт произошел между местными жителями и неустановленными лицами. Участники применили огнестрельное и травматическое оружие, "совершив из него множественные прицельные и хаотичные выстрелы". По предварительной информации ведомства, всего в конфликте принимали участие 12 человек.
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