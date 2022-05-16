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В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 11 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2022
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В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 11 человек, сообщили СМИ
В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 11 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2022
В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 11 человек, сообщили СМИ
По меньшей мере 11 человек погибли и 34 получили ранения в аварии автобуса в Перу, который сорвался с обрыва, сообщила газета Excelsior. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T06:25
2022-05-16T07:19
в мире
перу
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МЕХИКО, 16 мая - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли и 34 получили ранения в аварии автобуса в Перу, который сорвался с обрыва, сообщила газета Excelsior.По предварительной информации, водитель автобуса, который направлялся в столицу Лиму, не справился с управлением, пробил ограждение и упал со 100-метрового обрыва.Предыдущая серьезная авария автобуса в Перу произошла в феврале текущего года в городе Тайябамба на севере страны, тогда скончались 20 человек.
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в мире, перу
06:25 16.05.2022 (обновлено: 07:19 16.05.2022)
 
В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 11 человек, сообщили СМИ

Excelsior: в Перу при падении автобуса с обрыва погибли 11 человек, 34 получили ранения

© AP Photo / Rodrigo AbdПеру
Перу - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Перу. Архивное фото
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МЕХИКО, 16 мая - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли и 34 получили ранения в аварии автобуса в Перу, который сорвался с обрыва, сообщила газета Excelsior.
"По меньшей мере 11 человек погибли, в том числе двое детей, и 34 получили ранения в результате аварии автобуса, упавшего в пропасть на отдаленной сельской дороге на севере Перу", - говорится в материале издания.
По предварительной информации, водитель автобуса, который направлялся в столицу Лиму, не справился с управлением, пробил ограждение и упал со 100-метрового обрыва.
Предыдущая серьезная авария автобуса в Перу произошла в феврале текущего года в городе Тайябамба на севере страны, тогда скончались 20 человек.
Скорая помощь и пожарные, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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