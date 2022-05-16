https://ria.ru/20220516/peru-1788722409.html

В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 11 человек, сообщили СМИ

В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 11 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2022

В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 11 человек, сообщили СМИ

По меньшей мере 11 человек погибли и 34 получили ранения в аварии автобуса в Перу, который сорвался с обрыва, сообщила газета Excelsior. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T06:25

2022-05-16T06:25

2022-05-16T07:19

в мире

перу

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МЕХИКО, 16 мая - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли и 34 получили ранения в аварии автобуса в Перу, который сорвался с обрыва, сообщила газета Excelsior.По предварительной информации, водитель автобуса, который направлялся в столицу Лиму, не справился с управлением, пробил ограждение и упал со 100-метрового обрыва.Предыдущая серьезная авария автобуса в Перу произошла в феврале текущего года в городе Тайябамба на севере страны, тогда скончались 20 человек.

https://ria.ru/20220516/vertolet-1788721158.html

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Максим Горбачев

в мире, перу