https://ria.ru/20220516/peremena-1788786234.html
Школьники из ДНР и ЛНР впервые примут участие в конкурсе "Большая перемена"
Школьники из ДНР и ЛНР впервые примут участие в конкурсе "Большая перемена" - РИА Новости, 16.05.2022
Школьники из ДНР и ЛНР впервые примут участие в конкурсе "Большая перемена"
Учащимся из Донецкой и Луганской народных республик презентовали всероссийский конкурс "Большая перемена". Они впервые смогут принять участие в новом сезоне... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:19
2022-05-16T13:19
2022-05-16T13:19
общество
ксения разуваева
сергей кравцов
денис пушилин
луганская народная республика
донецкая народная республика
санкт-петербург
артек
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Учащимся из Донецкой и Луганской народных республик презентовали всероссийский конкурс "Большая перемена". Они впервые смогут принять участие в новом сезоне проекта. Победители получат денежные призы от 200 тысяч до 1 миллиона рублей, а также могут отправиться в путешествие из Санкт-Петербурга до Владивостока.Выступая на открытии презентации, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева отметила, что "Большая перемена" – "это настоящее, большое пространство возможности выбора для каждого ребенка вне зависимости от того, чем он увлекается – экологией, добровольчеством, развитием технологии, творчества или культуры"."Здесь вы точно найдете возможность себя реализовать. Помимо того что “Большая перемена” – это, безусловно, пространство выбора, это, конечно же, пространство таких возможностей, когда каждый из вас в любое время может занять себя вне обучения в школе, вы можете принимать участие в образовательных программах, можете путешествовать, самые активные участники отправляются в самые отдаленные уголки России. Ребята уже были на Алтае, на Камчатке и даже на Северном полюсе", – добавила Ксения Разуваева."Те ребята, кто участвуют в треке 8–9-хклассов, получают денежные премии в объеме 200 тысяч рублей на свое развитие и обучение, а ребята, которые побеждают в треке старшеклассников, могут получить 1 миллион рублей. Это, действительно, как мне кажется, такой сильный, классный стартовый капитал для вашего будущего", – отметила Разуваева.Помимо этого победители всех треков попадают в один из самых главных федеральных детских центров – центр "Артек", там проходят все финалы треков, в том числе треки для 5–7-х классов.Возможности в "Большой перемене" открываются не только для участников конкурса, но и для их педагогов: они также могут участвовать в конкурсе по приглашению своих учеников, повышать квалификацию, а если станут наставником победителя, то смогут получить денежный приз.С приветственной речью к собравшимся обратился также министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он отметил, что главный критерий участия в "Большой перемене", – это желание."Конкурс “Большая перемена” проходит под лозунгом “Здесь не оценивают, а ценят”. Никакие препятствия не должны останавливать, даже если вы не дойдете до финала, а я уверен, что многие из вас дойдут до финала, уже участие в конкурсе даст вам новые возможности, общение со сверстниками из разных городов, регионов, и это уже большое движение, большая семья, которая объединена одной целью – развитие своих талантов, своих возможностей. Каждый найдет себя в конкурсе", – подчеркнул Кравцов.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, обращаясь к участникам и гостям встречи, отметил важность приобщения к конкурсу детей и молодежи из ДНР."Мы ставим себе абсолютным приоритетом и то, что у наших ребят из Донецкой и Луганской народных республик появилась возможность приобщиться к такому сообществу. “Большая перемена” – это не просто конкурс, это целое сообщество, в котором и дети, и подростки, и их преподаватели постоянно развиваются и делают этот мир лучше. Я могу только призвать ребят из Донецкой народной республики регистрироваться и участвовать. Вы многое прошли, многое пережили, вы необычные дети, но теперь вы в большой семье", – подчеркнул Пушилин.Обращаясь к участникам, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник отметил, что конкурс раскроет возможности, желание, талант каждого ребенка. "Будущее любого государства – это социально активная, грамотная, талантливая и патриотичная молодежь. Именно поэтому в образовательной системе республики перед нами стоит цель обеспечить качественное, многогранное образование, дать возможность нашим детям расти и развиваться, представлять республику на международной арене. Начиная с 2014 года мы были в этом вопросе ограничены. Но все-таки благодаря России мы можем участвовать в международных конкурсах", – заявил Пасечник.Начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков признался, что "завидует доброй завистью" участникам конкурса. "Перед вами такое количество способов проявить свои таланты. Меня уже радует, что в ДНР 27 тысяч ребят хотят зарегистрироваться, это много, это здорово, это действительно создает для вас большие возможности, потому что вы объединяетесь в одну команду, будете друг друга поддерживать во взрослой жизни, а это дорогого стоит", – подчеркнул Новиков.Во встрече, прошедшей в Москве, принимали участие более 500 представителей Донецкой и Луганской народных республик – школьников, студентов колледжей и педагогов, которые подключились в рамках телемоста из студий в ЛНР и ДНР, а также участники и победители всероссийского конкурса "Большая перемена" и участники смены в "Артеке".Всероссийский конкурс "Большая перемена" для школьников и студентов колледжей и техникумов реализуется в рамках Национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия – страна возможностей", АНО "Большая перемена" и Российское движение школьников.
https://ria.ru/20220430/rosmolodezh-1786350504.html
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общество, ксения разуваева, сергей кравцов, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, санкт-петербург, артек, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское движение школьников
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Учащимся из Донецкой и Луганской народных республик презентовали всероссийский конкурс "Большая перемена". Они впервые смогут принять участие в новом сезоне проекта. Победители получат денежные призы от 200 тысяч до 1 миллиона рублей, а также могут отправиться в путешествие из Санкт-Петербурга до Владивостока.
Выступая на открытии презентации, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева отметила, что "Большая перемена" – "это настоящее, большое пространство возможности выбора для каждого ребенка вне зависимости от того, чем он увлекается – экологией, добровольчеством, развитием технологии, творчества или культуры".
"Здесь вы точно найдете возможность себя реализовать. Помимо того что “Большая перемена” – это, безусловно, пространство выбора, это, конечно же, пространство таких возможностей, когда каждый из вас в любое время может занять себя вне обучения в школе, вы можете принимать участие в образовательных программах, можете путешествовать, самые активные участники отправляются в самые отдаленные уголки России. Ребята уже были на Алтае, на Камчатке и даже на Северном полюсе", – добавила Ксения Разуваева.
"Те ребята, кто участвуют в треке 8–9-хклассов, получают денежные премии в объеме 200 тысяч рублей на свое развитие и обучение, а ребята, которые побеждают в треке старшеклассников, могут получить 1 миллион рублей. Это, действительно, как мне кажется, такой сильный, классный стартовый капитал для вашего будущего", – отметила Разуваева.
Помимо этого победители всех треков попадают в один из самых главных федеральных детских центров – центр "Артек", там проходят все финалы треков, в том числе треки для 5–7-х классов.
"Для 5 и 7-х классов и для ребят-победителей предусмотрено, пожалуй, самое яркое впечатление и самый яркий приз – путешествие от Санкт-Петербурга до Владивостока на поезде, у ребят есть возможность проехать через всю страну, побывать в уникальных местах нашей страны", – рассказала глава Росмолодежи.
Возможности в "Большой перемене" открываются не только для участников конкурса, но и для их педагогов: они также могут участвовать в конкурсе по приглашению своих учеников, повышать квалификацию, а если станут наставником победителя, то смогут получить денежный приз.
С приветственной речью к собравшимся обратился также министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он отметил, что главный критерий участия в "Большой перемене", – это желание.
"Конкурс “Большая перемена” проходит под лозунгом “Здесь не оценивают, а ценят”. Никакие препятствия не должны останавливать, даже если вы не дойдете до финала, а я уверен, что многие из вас дойдут до финала, уже участие в конкурсе даст вам новые возможности, общение со сверстниками из разных городов, регионов, и это уже большое движение, большая семья, которая объединена одной целью – развитие своих талантов, своих возможностей. Каждый найдет себя в конкурсе", – подчеркнул Кравцов.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, обращаясь к участникам и гостям встречи, отметил важность приобщения к конкурсу детей и молодежи из ДНР.
"Мы ставим себе абсолютным приоритетом и то, что у наших ребят из Донецкой и Луганской народных республик появилась возможность приобщиться к такому сообществу. “Большая перемена” – это не просто конкурс, это целое сообщество, в котором и дети, и подростки, и их преподаватели постоянно развиваются и делают этот мир лучше. Я могу только призвать ребят из Донецкой народной республики регистрироваться и участвовать. Вы многое прошли, многое пережили, вы необычные дети, но теперь вы в большой семье", – подчеркнул Пушилин.
Обращаясь к участникам, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник отметил, что конкурс раскроет возможности, желание, талант каждого ребенка. "Будущее любого государства – это социально активная, грамотная, талантливая и патриотичная молодежь. Именно поэтому в образовательной системе республики перед нами стоит цель обеспечить качественное, многогранное образование, дать возможность нашим детям расти и развиваться, представлять республику на международной арене. Начиная с 2014 года мы были в этом вопросе ограничены. Но все-таки благодаря России мы можем участвовать в международных конкурсах", – заявил Пасечник.
Начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков признался, что "завидует доброй завистью" участникам конкурса. "Перед вами такое количество способов проявить свои таланты. Меня уже радует, что в ДНР 27 тысяч ребят хотят зарегистрироваться, это много, это здорово, это действительно создает для вас большие возможности, потому что вы объединяетесь в одну команду, будете друг друга поддерживать во взрослой жизни, а это дорогого стоит", – подчеркнул Новиков.
Во встрече, прошедшей в Москве, принимали участие более 500 представителей Донецкой и Луганской народных республик – школьников, студентов колледжей и педагогов, которые подключились в рамках телемоста из студий в ЛНР и ДНР, а также участники и победители всероссийского конкурса "Большая перемена" и участники смены в "Артеке".
Всероссийский конкурс "Большая перемена" для школьников и студентов колледжей и техникумов реализуется в рамках Национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия – страна возможностей", АНО "Большая перемена" и Российское движение школьников.