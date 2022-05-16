https://ria.ru/20220516/peremena-1788786234.html

Школьники из ДНР и ЛНР впервые примут участие в конкурсе "Большая перемена"

Школьники из ДНР и ЛНР впервые примут участие в конкурсе "Большая перемена" - РИА Новости, 16.05.2022

Школьники из ДНР и ЛНР впервые примут участие в конкурсе "Большая перемена"

Учащимся из Донецкой и Луганской народных республик презентовали всероссийский конкурс "Большая перемена". Они впервые смогут принять участие в новом сезоне... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:19

2022-05-16T13:19

2022-05-16T13:19

общество

ксения разуваева

сергей кравцов

денис пушилин

луганская народная республика

донецкая народная республика

санкт-петербург

артек

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Учащимся из Донецкой и Луганской народных республик презентовали всероссийский конкурс "Большая перемена". Они впервые смогут принять участие в новом сезоне проекта. Победители получат денежные призы от 200 тысяч до 1 миллиона рублей, а также могут отправиться в путешествие из Санкт-Петербурга до Владивостока.Выступая на открытии презентации, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева отметила, что "Большая перемена" – "это настоящее, большое пространство возможности выбора для каждого ребенка вне зависимости от того, чем он увлекается – экологией, добровольчеством, развитием технологии, творчества или культуры"."Здесь вы точно найдете возможность себя реализовать. Помимо того что “Большая перемена” – это, безусловно, пространство выбора, это, конечно же, пространство таких возможностей, когда каждый из вас в любое время может занять себя вне обучения в школе, вы можете принимать участие в образовательных программах, можете путешествовать, самые активные участники отправляются в самые отдаленные уголки России. Ребята уже были на Алтае, на Камчатке и даже на Северном полюсе", – добавила Ксения Разуваева."Те ребята, кто участвуют в треке 8–9-хклассов, получают денежные премии в объеме 200 тысяч рублей на свое развитие и обучение, а ребята, которые побеждают в треке старшеклассников, могут получить 1 миллион рублей. Это, действительно, как мне кажется, такой сильный, классный стартовый капитал для вашего будущего", – отметила Разуваева.Помимо этого победители всех треков попадают в один из самых главных федеральных детских центров – центр "Артек", там проходят все финалы треков, в том числе треки для 5–7-х классов.Возможности в "Большой перемене" открываются не только для участников конкурса, но и для их педагогов: они также могут участвовать в конкурсе по приглашению своих учеников, повышать квалификацию, а если станут наставником победителя, то смогут получить денежный приз.С приветственной речью к собравшимся обратился также министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он отметил, что главный критерий участия в "Большой перемене", – это желание."Конкурс “Большая перемена” проходит под лозунгом “Здесь не оценивают, а ценят”. Никакие препятствия не должны останавливать, даже если вы не дойдете до финала, а я уверен, что многие из вас дойдут до финала, уже участие в конкурсе даст вам новые возможности, общение со сверстниками из разных городов, регионов, и это уже большое движение, большая семья, которая объединена одной целью – развитие своих талантов, своих возможностей. Каждый найдет себя в конкурсе", – подчеркнул Кравцов.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, обращаясь к участникам и гостям встречи, отметил важность приобщения к конкурсу детей и молодежи из ДНР."Мы ставим себе абсолютным приоритетом и то, что у наших ребят из Донецкой и Луганской народных республик появилась возможность приобщиться к такому сообществу. “Большая перемена” – это не просто конкурс, это целое сообщество, в котором и дети, и подростки, и их преподаватели постоянно развиваются и делают этот мир лучше. Я могу только призвать ребят из Донецкой народной республики регистрироваться и участвовать. Вы многое прошли, многое пережили, вы необычные дети, но теперь вы в большой семье", – подчеркнул Пушилин.Обращаясь к участникам, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник отметил, что конкурс раскроет возможности, желание, талант каждого ребенка. "Будущее любого государства – это социально активная, грамотная, талантливая и патриотичная молодежь. Именно поэтому в образовательной системе республики перед нами стоит цель обеспечить качественное, многогранное образование, дать возможность нашим детям расти и развиваться, представлять республику на международной арене. Начиная с 2014 года мы были в этом вопросе ограничены. Но все-таки благодаря России мы можем участвовать в международных конкурсах", – заявил Пасечник.Начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков признался, что "завидует доброй завистью" участникам конкурса. "Перед вами такое количество способов проявить свои таланты. Меня уже радует, что в ДНР 27 тысяч ребят хотят зарегистрироваться, это много, это здорово, это действительно создает для вас большие возможности, потому что вы объединяетесь в одну команду, будете друг друга поддерживать во взрослой жизни, а это дорогого стоит", – подчеркнул Новиков.Во встрече, прошедшей в Москве, принимали участие более 500 представителей Донецкой и Луганской народных республик – школьников, студентов колледжей и педагогов, которые подключились в рамках телемоста из студий в ЛНР и ДНР, а также участники и победители всероссийского конкурса "Большая перемена" и участники смены в "Артеке".Всероссийский конкурс "Большая перемена" для школьников и студентов колледжей и техникумов реализуется в рамках Национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия – страна возможностей", АНО "Большая перемена" и Российское движение школьников.

https://ria.ru/20220430/rosmolodezh-1786350504.html

https://sn.ria.ru/20211117/konkurs-1759397986.html

https://ria.ru/20220513/urok-1788385726.html

https://sn.ria.ru/20211109/bolshaya_peremena-1758163105.html

луганская народная республика

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общество, ксения разуваева, сергей кравцов, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, санкт-петербург, артек, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское движение школьников