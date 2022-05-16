https://ria.ru/20220516/peregovory-1788892350.html

СМИ назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

СМИ назвали темы переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022

СМИ назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным перевалку белорусских грузов в портах РФ и строительство белорусского... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:44

2022-05-16T19:44

2022-05-16T19:53

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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным перевалку белорусских грузов в портах РФ и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого"."На полях" саммита (ОДКБ в Москве – ред.) встреча Лукашенко и Путина длилась 40 минут. Обсудили три комплекса вопросов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на встрече речь шла о совместной работе белорусов и россиян по импортозамещению, а также "перевалке грузов Беларуси в портах России и строительстве белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе Бронка".Еще одной темой переговоров президентов стали вопросы оборонно-промышленного комплекса."В частности, совместная работа в области ракетостроения и по иным направлениям", - добавляется в сообщении."Президенты договорились, что в ближайшее время проведут отдельную встречу по всему спектру тем белорусско-российского сотрудничества и выполнению правительствами двух стран поручений глав государств", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220516/nato-1788805457.html

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Владимир Лаврентьев

россия, белоруссия, санкт-петербург, одкб, в мире, политика, владимир путин, александр лукашенко