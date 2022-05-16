https://ria.ru/20220516/peregovory-1788892350.html
СМИ назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
СМИ назвали темы переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022
СМИ назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным перевалку белорусских грузов в портах РФ и строительство белорусского... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:44
2022-05-16T19:44
2022-05-16T19:53
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным перевалку белорусских грузов в портах РФ и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого"."На полях" саммита (ОДКБ в Москве – ред.) встреча Лукашенко и Путина длилась 40 минут. Обсудили три комплекса вопросов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на встрече речь шла о совместной работе белорусов и россиян по импортозамещению, а также "перевалке грузов Беларуси в портах России и строительстве белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе Бронка".Еще одной темой переговоров президентов стали вопросы оборонно-промышленного комплекса."В частности, совместная работа в области ракетостроения и по иным направлениям", - добавляется в сообщении."Президенты договорились, что в ближайшее время проведут отдельную встречу по всему спектру тем белорусско-российского сотрудничества и выполнению правительствами двух стран поручений глав государств", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220516/nato-1788805457.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белоруссия, санкт-петербург, одкб, в мире, политика, владимир путин, александр лукашенко
19:44 16.05.2022 (обновлено: 19:53 16.05.2022)
СМИ назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
"Пул Первого": Путин и Лукашенко обсудили строительство белорусского порта под Петербургом