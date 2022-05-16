https://ria.ru/20220516/pchely-1788875771.html
В Курской области произошла массовая гибель пчел
В Курской области произошла массовая гибель пчел - РИА Новости, 16.05.2022
В Курской области произошла массовая гибель пчел
Массовая гибель пчёл произошла в Курской области, сообщил вице-губернатор Сергей Стародубцев. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:28
2022-05-16T18:28
2022-05-16T18:28
пчелы
происшествия
курская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 16 мая – РИА Новости. Массовая гибель пчёл произошла в Курской области, сообщил вице-губернатор Сергей Стародубцев."На территории Толпинского сельсовета в 5 домовладениях зафиксирована массовая гибель пчёл. По данному факту проведено комиссионное расследование, отобраны пробы подмора пчёл и озимого рапса с целью для проведения исследований с целью установления причины гибели пчёл", - сообщил Стародубцев в ходе оперативного совещания.В 2019 году массовая гибель пчёл была зафиксирована в 30 регионах РФ, в том числе в Курской области. Тогда президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов в ходе пресс-конференции назвал это неграмотным использованием ядохимикатов и пестицидов теми специалистами, которые находятся в штате фермерских хозяйств или агрохолдингов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/nasekomye-1756419685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пчелы, происшествия, курская область, россия
В Курской области произошла массовая гибель пчел
В Курской области на территории Толпинского сельсовета произошла массовая гибель пчел