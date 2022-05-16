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В Курской области произошла массовая гибель пчел - РИА Новости, 16.05.2022
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В Курской области произошла массовая гибель пчел
В Курской области произошла массовая гибель пчел - РИА Новости, 16.05.2022
В Курской области произошла массовая гибель пчел
Массовая гибель пчёл произошла в Курской области, сообщил вице-губернатор Сергей Стародубцев. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:28
2022-05-16T18:28
пчелы
происшествия
курская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 16 мая – РИА Новости. Массовая гибель пчёл произошла в Курской области, сообщил вице-губернатор Сергей Стародубцев."На территории Толпинского сельсовета в 5 домовладениях зафиксирована массовая гибель пчёл. По данному факту проведено комиссионное расследование, отобраны пробы подмора пчёл и озимого рапса с целью для проведения исследований с целью установления причины гибели пчёл", - сообщил Стародубцев в ходе оперативного совещания.В 2019 году массовая гибель пчёл была зафиксирована в 30 регионах РФ, в том числе в Курской области. Тогда президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов в ходе пресс-конференции назвал это неграмотным использованием ядохимикатов и пестицидов теми специалистами, которые находятся в штате фермерских хозяйств или агрохолдингов.
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пчелы, происшествия, курская область, россия
18:28 16.05.2022
 
В Курской области произошла массовая гибель пчел

В Курской области на территории Толпинского сельсовета произошла массовая гибель пчел

© Pixabay / Martin Tajmr Пчелы у улья
Пчелы у улья - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Pixabay / Martin Tajmr
Пчелы у улья. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 мая – РИА Новости. Массовая гибель пчёл произошла в Курской области, сообщил вице-губернатор Сергей Стародубцев.
"На территории Толпинского сельсовета в 5 домовладениях зафиксирована массовая гибель пчёл. По данному факту проведено комиссионное расследование, отобраны пробы подмора пчёл и озимого рапса с целью для проведения исследований с целью установления причины гибели пчёл", - сообщил Стародубцев в ходе оперативного совещания.
В 2019 году массовая гибель пчёл была зафиксирована в 30 регионах РФ, в том числе в Курской области. Тогда президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов в ходе пресс-конференции назвал это неграмотным использованием ядохимикатов и пестицидов теми специалистами, которые находятся в штате фермерских хозяйств или агрохолдингов.
Пчелы - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября 2021, 08:30Сказано в эфире
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