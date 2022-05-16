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Патрушев обсудит с научным советом при Совбезе обеспечение безопасности - РИА Новости, 16.05.2022
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Патрушев обсудит с научным советом при Совбезе обеспечение безопасности
Патрушев обсудит с научным советом при Совбезе обеспечение безопасности - РИА Новости, 16.05.2022
Патрушев обсудит с научным советом при Совбезе обеспечение безопасности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет во вторник заседание научного совета при Совбезе, сообщила пресс-служба аппарата СБ. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:40
2022-05-16T10:40
россия
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет во вторник заседание научного совета при Совбезе, сообщила пресс-служба аппарата СБ."Планируется обсудить актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.Другие подробности не приводятся.Научный совет при Совбезе РФ был образован указом президента России в целях научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности, его рабочих органов и аппарата СБ. В состав научного совета входит свыше 150 представителей государственных академий наук, руководители и представители научных организаций, а также отдельные ученые и специалисты.
https://ria.ru/20220427/bezopasnost-1785726216.html
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россия, николай патрушев, безопасность
10:40 16.05.2022
 
Патрушев обсудит с научным советом при Совбезе обеспечение безопасности

Секретарь Совбеза Патрушев обсудит с научным советом обеспечение безопасности России

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет во вторник заседание научного совета при Совбезе, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
"Планируется обсудить актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.
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Другие подробности не приводятся.
Научный совет при Совбезе РФ был образован указом президента России в целях научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности, его рабочих органов и аппарата СБ. В состав научного совета входит свыше 150 представителей государственных академий наук, руководители и представители научных организаций, а также отдельные ученые и специалисты.
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РоссияНиколай ПатрушевБезопасность
 
 
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