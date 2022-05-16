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Патрушев обсудит с научным советом при Совбезе обеспечение безопасности
Патрушев обсудит с научным советом при Совбезе обеспечение безопасности - РИА Новости, 16.05.2022
Патрушев обсудит с научным советом при Совбезе обеспечение безопасности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет во вторник заседание научного совета при Совбезе, сообщила пресс-служба аппарата СБ. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:40
2022-05-16T10:40
2022-05-16T10:40
россия
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет во вторник заседание научного совета при Совбезе, сообщила пресс-служба аппарата СБ."Планируется обсудить актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.Другие подробности не приводятся.Научный совет при Совбезе РФ был образован указом президента России в целях научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности, его рабочих органов и аппарата СБ. В состав научного совета входит свыше 150 представителей государственных академий наук, руководители и представители научных организаций, а также отдельные ученые и специалисты.
https://ria.ru/20220427/bezopasnost-1785726216.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/putin-1786174327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, безопасность
Патрушев обсудит с научным советом при Совбезе обеспечение безопасности
Секретарь Совбеза Патрушев обсудит с научным советом обеспечение безопасности России