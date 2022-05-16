https://ria.ru/20220516/pamyatnik-1788755983.html

СК начал проверку из-за свастики на памятнике советским воинам в Литве

СК начал проверку из-за свастики на памятнике советским воинам в Литве - РИА Новости, 16.05.2022

СК начал проверку из-за свастики на памятнике советским воинам в Литве

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после того, как в литовской деревне Бубяй вандалы нарисовали свастику на... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:20

2022-05-16T11:20

2022-05-16T11:20

литва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после того, как в литовской деревне Бубяй вандалы нарисовали свастику на памятнике советским воинам, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее департамент полиции Литвы в ежедневной сводке происшествий сообщил, что в Шяуляйском районе неизвестные осквернили памятник погибшим советским воинам."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту совершения акта вандализма в отношении памятника советским воинам в Литве", - говорится в сообщении.Согласно сводке, был осквернен памятник участникам Великой Отечественной войны в деревне Бубяй Шяуляйского района. На монументе, расположенном на воинском захоронении советских солдат и офицеров, павших в августе 1944 года при освобождении этой части Литвы, была нарисована свастика.Подчеркивается, что СК РФ будут установлены все обстоятельства произошедшего и причастные.

https://ria.ru/20220515/osuzhdenie-1788610490.html

https://ria.ru/20220513/miting-1788413630.html

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

литва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия