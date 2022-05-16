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СК начал проверку из-за свастики на памятнике советским воинам в Литве
СК начал проверку из-за свастики на памятнике советским воинам в Литве - РИА Новости, 16.05.2022
СК начал проверку из-за свастики на памятнике советским воинам в Литве
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после того, как в литовской деревне Бубяй вандалы нарисовали свастику на... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:20
2022-05-16T11:20
2022-05-16T11:20
литва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после того, как в литовской деревне Бубяй вандалы нарисовали свастику на памятнике советским воинам, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее департамент полиции Литвы в ежедневной сводке происшествий сообщил, что в Шяуляйском районе неизвестные осквернили памятник погибшим советским воинам."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту совершения акта вандализма в отношении памятника советским воинам в Литве", - говорится в сообщении.Согласно сводке, был осквернен памятник участникам Великой Отечественной войны в деревне Бубяй Шяуляйского района. На монументе, расположенном на воинском захоронении советских солдат и офицеров, павших в августе 1944 года при освобождении этой части Литвы, была нарисована свастика.Подчеркивается, что СК РФ будут установлены все обстоятельства произошедшего и причастные.
https://ria.ru/20220515/osuzhdenie-1788610490.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
СК начал проверку из-за свастики на памятнике советским воинам в Литве
СК начал проверку из-за свастики на памятнике советским воинам в литовской деревне Бубяй