https://ria.ru/20220516/otvet-1788893797.html

МИД заявил, что Россия предпримет ответные шаги на вступление Швеции в НАТО

МИД заявил, что Россия предпримет ответные шаги на вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022

МИД заявил, что Россия предпримет ответные шаги на вступление Швеции в НАТО

Россия после вступления Швеции в НАТО будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера, конкретные меры будут зависеть от перспектив... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:54

2022-05-16T19:54

2022-05-16T20:08

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

швеция

нато

магдалена андерссон

финляндия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия после вступления Швеции в НАТО будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера, конкретные меры будут зависеть от перспектив размещения на шведской территории ударных вооружений альянса, заявили в понедельник в МИД России."Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности", - сообщили в МИД."В этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока", - подчеркнули в министерстве.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220516/lavrov-1788880813.html

https://ria.ru/20220515/shvetsiya-1788683026.html

швеция

финляндия

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), швеция, нато, магдалена андерссон, финляндия