https://ria.ru/20220516/otstavka-1788869409.html

Премьер Франции передал Макрону прошение об отставке

Премьер Франции передал Макрону прошение об отставке - РИА Новости, 16.05.2022

Премьер Франции передал Макрону прошение об отставке

Премьер Франции Жан Кастекс передал французскому президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:59

2022-05-16T17:59

2022-05-16T18:12

франция

жан кастекс

эммануэль макрон

в мире

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Премьер Франции Жан Кастекс передал французскому президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники."Жан Кастекс покинул Елисейский дворец после того, как передал прошение об отставке Эммануэлю Макрону", — говорится в материале.Ранее СМИ сообщали, что политик не хочет входить в новое правительство, хоть его и имя и фигурировало в списке возможных членов министерства юстиции. Отмечается, что он планировал подать в отставку сразу после президентских выборов, но переизбранный президент Эммануэль Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в кабинете министров.

https://ria.ru/20220507/makron-1787383880.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, жан кастекс, эммануэль макрон, в мире