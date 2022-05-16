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Премьер Франции передал Макрону прошение об отставке - РИА Новости, 16.05.2022
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Премьер Франции передал Макрону прошение об отставке
Премьер Франции передал Макрону прошение об отставке - РИА Новости, 16.05.2022
Премьер Франции передал Макрону прошение об отставке
Премьер Франции Жан Кастекс передал французскому президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:59
2022-05-16T18:12
франция
жан кастекс
эммануэль макрон
в мире
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Премьер Франции Жан Кастекс передал французскому президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники."Жан Кастекс покинул Елисейский дворец после того, как передал прошение об отставке Эммануэлю Макрону", — говорится в материале.Ранее СМИ сообщали, что политик не хочет входить в новое правительство, хоть его и имя и фигурировало в списке возможных членов министерства юстиции. Отмечается, что он планировал подать в отставку сразу после президентских выборов, но переизбранный президент Эммануэль Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в кабинете министров.
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франция, жан кастекс, эммануэль макрон, в мире
17:59 16.05.2022 (обновлено: 18:12 16.05.2022)
 
Премьер Франции передал Макрону прошение об отставке

Премьер Франции Кастекс передал Макрону прошение об отставке

© AP Photo / Gonzalo Fuentes/PoolЖан Кастекс
Жан Кастекс - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Gonzalo Fuentes/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Премьер Франции Жан Кастекс передал французскому президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
"Жан Кастекс покинул Елисейский дворец после того, как передал прошение об отставке Эммануэлю Макрону", — говорится в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на церемонии инаугурации в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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Макрон пообещал сделать Францию более независимой
Ранее СМИ сообщали, что политик не хочет входить в новое правительство, хоть его и имя и фигурировало в списке возможных членов министерства юстиции. Отмечается, что он планировал подать в отставку сразу после президентских выборов, но переизбранный президент Эммануэль Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в кабинете министров.
 
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