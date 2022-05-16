https://ria.ru/20220516/ospa-1788891557.html

В Великобритании еще у четырех человек выявили оспу обезьян

В Великобритании еще у четырех человек выявили оспу обезьян - РИА Новости, 16.05.2022

В Великобритании еще у четырех человек выявили оспу обезьян

Еще четыре случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании, таким образом общее число заболевших достигло семи человек, сообщает газета... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:42

2022-05-16T19:42

2022-05-16T19:43

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ЛОНДОН, 16 мая – РИА Новости. Еще четыре случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании, таким образом общее число заболевших достигло семи человек, сообщает газета DailyMail."Еще у четырех человек в Великобритании была выявлена оспа обезьян, общее число случаев достигло семи", - пишет газета.По данным издания, все четыре новых пациента мужчины нетрадиционной ориентации без очевидных связей с Африкой. Газета также пишет, что заболевшие не связаны с другими пациентами, которые заболели раньше, однако двое из двух новых заболевших знакомы друг с другом.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало три случая заражения человека оспой обезьян, о первом случае стало известно 7 мая. Сообщалось, что один из зараженных оспой обезьян пациентов получает медицинскую помощь в отделении инфекционных заболеваний одной из лондонских больниц, а второй был изолирован и на тот момент не нуждался в лечении.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В ведомстве указали, что инфекция может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком, однако риск передачи инфекции населению в целом очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220508/ospa-1787511301.html

https://ria.ru/20210804/ospa-1744160177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, африка