https://ria.ru/20220516/ospa-1788891557.html
В Великобритании еще у четырех человек выявили оспу обезьян
В Великобритании еще у четырех человек выявили оспу обезьян - РИА Новости, 16.05.2022
В Великобритании еще у четырех человек выявили оспу обезьян
Еще четыре случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании, таким образом общее число заболевших достигло семи человек, сообщает газета... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:42
2022-05-16T19:42
2022-05-16T19:43
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ЛОНДОН, 16 мая – РИА Новости. Еще четыре случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании, таким образом общее число заболевших достигло семи человек, сообщает газета DailyMail."Еще у четырех человек в Великобритании была выявлена оспа обезьян, общее число случаев достигло семи", - пишет газета.По данным издания, все четыре новых пациента мужчины нетрадиционной ориентации без очевидных связей с Африкой. Газета также пишет, что заболевшие не связаны с другими пациентами, которые заболели раньше, однако двое из двух новых заболевших знакомы друг с другом.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало три случая заражения человека оспой обезьян, о первом случае стало известно 7 мая. Сообщалось, что один из зараженных оспой обезьян пациентов получает медицинскую помощь в отделении инфекционных заболеваний одной из лондонских больниц, а второй был изолирован и на тот момент не нуждался в лечении.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В ведомстве указали, что инфекция может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком, однако риск передачи инфекции населению в целом очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220508/ospa-1787511301.html
https://ria.ru/20210804/ospa-1744160177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, африка
19:42 16.05.2022 (обновлено: 19:43 16.05.2022)
В Великобритании еще у четырех человек выявили оспу обезьян
DailyMail: еще четыре случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании
ЛОНДОН, 16 мая – РИА Новости.
Еще четыре случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании, таким образом общее число заболевших достигло семи человек, сообщает газета DailyMail
.
"Еще у четырех человек в Великобритании
была выявлена оспа обезьян, общее число случаев достигло семи", - пишет газета.
По данным издания, все четыре новых пациента мужчины нетрадиционной ориентации без очевидных связей с Африкой
. Газета также пишет, что заболевшие не связаны с другими пациентами, которые заболели раньше, однако двое из двух новых заболевших знакомы друг с другом.
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало три случая заражения человека оспой обезьян, о первом случае стало известно 7 мая. Сообщалось, что один из зараженных оспой обезьян пациентов получает медицинскую помощь в отделении инфекционных заболеваний одной из лондонских больниц, а второй был изолирован и на тот момент не нуждался в лечении.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В ведомстве указали, что инфекция может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком, однако риск передачи инфекции населению в целом очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.