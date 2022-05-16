https://ria.ru/20220516/orban-1788868012.html
Многие считают Венгрию последним оплотом мира, заявил Орбан
Многие считают Венгрию последним оплотом мира, заявил Орбан - РИА Новости, 16.05.2022
Многие считают Венгрию последним оплотом мира, заявил Орбан
Все больше людей считают Венгрию последним оплотом мира, безопасности и свободы, заявил в речи после переизбрания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:51
2022-05-16T17:51
2022-05-16T17:54
в мире
венгрия
брюссель
европа
виктор орбан
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Все больше людей считают Венгрию последним оплотом мира, безопасности и свободы, заявил в речи после переизбрания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Венгрия обрела много друзей в противостоянии с Брюсселем, ведь все больше и больше людей считают Венгрию островом мира, оплотом разумного порядка и безопасности, одним из последних участков свободы", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.По его словам, Венгрия хочет дать другим надежду на то, что "христианский взгляд на жизнь, патриотизм, национальная гордость – это не прошлое, а будущее"."Тридцать лет назад мы думали, что Европа - это наше будущее, теперь мы думаем, что мы - будущее Европы", - добавил он.
https://ria.ru/20220516/nato-1788865646.html
https://ria.ru/20220516/vengriya-1788846244.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, венгрия, брюссель, европа, виктор орбан
17:51 16.05.2022 (обновлено: 17:54 16.05.2022)
Многие считают Венгрию последним оплотом мира, заявил Орбан
Премьер Орбан заявил, что многие считают Венгрию последним оплотом мира и безопасности