https://ria.ru/20220516/orban-1788868012.html

Многие считают Венгрию последним оплотом мира, заявил Орбан

Многие считают Венгрию последним оплотом мира, заявил Орбан - РИА Новости, 16.05.2022

Многие считают Венгрию последним оплотом мира, заявил Орбан

Все больше людей считают Венгрию последним оплотом мира, безопасности и свободы, заявил в речи после переизбрания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:51

2022-05-16T17:51

2022-05-16T17:54

в мире

венгрия

брюссель

европа

виктор орбан

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Все больше людей считают Венгрию последним оплотом мира, безопасности и свободы, заявил в речи после переизбрания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Венгрия обрела много друзей в противостоянии с Брюсселем, ведь все больше и больше людей считают Венгрию островом мира, оплотом разумного порядка и безопасности, одним из последних участков свободы", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.По его словам, Венгрия хочет дать другим надежду на то, что "христианский взгляд на жизнь, патриотизм, национальная гордость – это не прошлое, а будущее"."Тридцать лет назад мы думали, что Европа - это наше будущее, теперь мы думаем, что мы - будущее Европы", - добавил он.

https://ria.ru/20220516/nato-1788865646.html

https://ria.ru/20220516/vengriya-1788846244.html

венгрия

брюссель

европа

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Дарья Буймова

в мире, венгрия, брюссель, европа, виктор орбан