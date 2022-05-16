https://ria.ru/20220516/oproverzhenie-1788812267.html

Минздрав Подмосковья опроверг утверждение об издевательствах над пациентом

Минздрав Подмосковья опроверг утверждение об издевательствах над пациентом - РИА Новости, 16.05.2022

Минздрав Подмосковья опроверг утверждение об издевательствах над пациентом

Минздрав Подмосковья опроверг РИА Новости утверждения о том, что пациенту с инсультом в Долгопрудненской центральной городской больнице якобы надевали пакет на... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:57

2022-05-16T14:57

2022-05-16T14:57

происшествия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

telegram (приложение)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минздрав Подмосковья опроверг РИА Новости утверждения о том, что пациенту с инсультом в Долгопрудненской центральной городской больнице якобы надевали пакет на голову - в ведомстве сообщили, что состояние мужчины после операции стабильное, а главврач извинился за допущенные сотрудниками "нарушения этики и деонтологии".Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что на голову пациента с инсультом медики Долгопрудненской больницы надели пакет, а его жену заставляли убирать рвоту. В министерстве говорили РИА Новости, что по итогам проверки, в случае подтверждения фактов, будет дана правовая оценка и к виновным будут применены меры административного характера.Проверку Долгопрудненской центральной городской больницы проводили региональный минздрав совместно с прокуратурой Подмосковья, уточнили в министерстве."Даны исчерпывающие разъяснения (супруге и матери пациента) по состоянию пациента, дальнейшей тактике лечения, реабилитации. Организована видеосвязь родственников с пациентом. Главным врачом принесены извинения за допущенные нарушения сотрудниками медицинской организации этики и деонтологии. Проверочные мероприятия продолжаются", - уточнили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220516/medtsentr-1788731727.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), telegram (приложение)