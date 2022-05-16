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Минздрав Подмосковья опроверг утверждение об издевательствах над пациентом - РИА Новости, 16.05.2022
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Минздрав Подмосковья опроверг утверждение об издевательствах над пациентом
Минздрав Подмосковья опроверг утверждение об издевательствах над пациентом - РИА Новости, 16.05.2022
Минздрав Подмосковья опроверг утверждение об издевательствах над пациентом
Минздрав Подмосковья опроверг РИА Новости утверждения о том, что пациенту с инсультом в Долгопрудненской центральной городской больнице якобы надевали пакет на... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:57
2022-05-16T14:57
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
telegram (приложение)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минздрав Подмосковья опроверг РИА Новости утверждения о том, что пациенту с инсультом в Долгопрудненской центральной городской больнице якобы надевали пакет на голову - в ведомстве сообщили, что состояние мужчины после операции стабильное, а главврач извинился за допущенные сотрудниками "нарушения этики и деонтологии".Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что на голову пациента с инсультом медики Долгопрудненской больницы надели пакет, а его жену заставляли убирать рвоту. В министерстве говорили РИА Новости, что по итогам проверки, в случае подтверждения фактов, будет дана правовая оценка и к виновным будут применены меры административного характера.Проверку Долгопрудненской центральной городской больницы проводили региональный минздрав совместно с прокуратурой Подмосковья, уточнили в министерстве."Даны исчерпывающие разъяснения (супруге и матери пациента) по состоянию пациента, дальнейшей тактике лечения, реабилитации. Организована видеосвязь родственников с пациентом. Главным врачом принесены извинения за допущенные нарушения сотрудниками медицинской организации этики и деонтологии. Проверочные мероприятия продолжаются", - уточнили в сообщении.
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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), telegram (приложение)
14:57 16.05.2022
 
Минздрав Подмосковья опроверг утверждение об издевательствах над пациентом

Минздрав Подмосковья опроверг заявление, что пациенту с инсультом надевали на голову пакет

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРегистратура поликлиники
Регистратура поликлиники - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минздрав Подмосковья опроверг РИА Новости утверждения о том, что пациенту с инсультом в Долгопрудненской центральной городской больнице якобы надевали пакет на голову - в ведомстве сообщили, что состояние мужчины после операции стабильное, а главврач извинился за допущенные сотрудниками "нарушения этики и деонтологии".
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что на голову пациента с инсультом медики Долгопрудненской больницы надели пакет, а его жену заставляли убирать рвоту. В министерстве говорили РИА Новости, что по итогам проверки, в случае подтверждения фактов, будет дана правовая оценка и к виновным будут применены меры административного характера.
"В ходе проверки опрошен весь медицинский персонал, поднята и проанализирована медицинская документация, а также записи камер видеонаблюдения. Пакет пациенту на голову не надевался. Пациент по результатам исследования был прооперирован. Состояние стабильное. Угрозы жизни нет. Состоялась встреча с представителями минздрава МО, главным врачом Долгопрудненской больницы, заместителем главного врача и заведующего нейрохирургическим отделением с супругой и матерью пациента", - сказано в сообщении.
Проверку Долгопрудненской центральной городской больницы проводили региональный минздрав совместно с прокуратурой Подмосковья, уточнили в министерстве.
"Даны исчерпывающие разъяснения (супруге и матери пациента) по состоянию пациента, дальнейшей тактике лечения, реабилитации. Организована видеосвязь родственников с пациентом. Главным врачом принесены извинения за допущенные нарушения сотрудниками медицинской организации этики и деонтологии. Проверочные мероприятия продолжаются", - уточнили в сообщении.
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