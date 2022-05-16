Минздрав Подмосковья опроверг утверждение об издевательствах над пациентом
Минздрав Подмосковья опроверг заявление, что пациенту с инсультом надевали на голову пакет
Регистратура поликлиники. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минздрав Подмосковья опроверг РИА Новости утверждения о том, что пациенту с инсультом в Долгопрудненской центральной городской больнице якобы надевали пакет на голову - в ведомстве сообщили, что состояние мужчины после операции стабильное, а главврач извинился за допущенные сотрудниками "нарушения этики и деонтологии".
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что на голову пациента с инсультом медики Долгопрудненской больницы надели пакет, а его жену заставляли убирать рвоту. В министерстве говорили РИА Новости, что по итогам проверки, в случае подтверждения фактов, будет дана правовая оценка и к виновным будут применены меры административного характера.
"В ходе проверки опрошен весь медицинский персонал, поднята и проанализирована медицинская документация, а также записи камер видеонаблюдения. Пакет пациенту на голову не надевался. Пациент по результатам исследования был прооперирован. Состояние стабильное. Угрозы жизни нет. Состоялась встреча с представителями минздрава МО, главным врачом Долгопрудненской больницы, заместителем главного врача и заведующего нейрохирургическим отделением с супругой и матерью пациента", - сказано в сообщении.
Проверку Долгопрудненской центральной городской больницы проводили региональный минздрав совместно с прокуратурой Подмосковья, уточнили в министерстве.
"Даны исчерпывающие разъяснения (супруге и матери пациента) по состоянию пациента, дальнейшей тактике лечения, реабилитации. Организована видеосвязь родственников с пациентом. Главным врачом принесены извинения за допущенные нарушения сотрудниками медицинской организации этики и деонтологии. Проверочные мероприятия продолжаются", - уточнили в сообщении.