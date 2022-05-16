https://ria.ru/20220516/opros-1788792525.html

В России вырос индекс экономической уверенности, показал опрос

В России вырос индекс экономической уверенности, показал опрос - РИА Новости, 16.05.2022

В России вырос индекс экономической уверенности, показал опрос

Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период со 2 по 8 мая вырос на 14 процентных пункта (до -8) - это максимальное значение... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:48

2022-05-16T13:48

2022-05-16T13:49

экономика

россия

youtube

ромир

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период со 2 по 8 мая вырос на 14 процентных пункта (до -8) - это максимальное значение за 10 недель, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами."По данным 10 волны исследования "М-Пульс", снижение насыщенности информационного поля и угасание информационных поводов привели к повышению индекса экономической уверенности россиян до максимального уровня за 10 недель (-8)", - говорится в исследовании.При этом среди тех, у кого YouTube присутствует в качестве источника информации, индекс ниже (-24), чем среди тех, кто не пользуется сервисом (-3). Как отмечают в холдинге, большинство россиян по-прежнему оценивают негативно экономическую ситуацию, однако доля тех, кто считает, что страна находится в экономическом кризисе, снизилась."М-Пульс" - это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788787366.html

https://ria.ru/20220516/krizis-1788753086.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, youtube, ромир