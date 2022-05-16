13:48 16.05.2022 (обновлено: 13:49 16.05.2022)
В России вырос индекс экономической уверенности, показал опрос
Опрос: индекс экономической уверенности вырос до максимального уровня за десять недель
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период со 2 по 8 мая вырос на 14 процентных пункта (до -8) - это максимальное значение за 10 недель, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.
"По данным 10 волны исследования "М-Пульс", снижение насыщенности информационного поля и угасание информационных поводов привели к повышению индекса экономической уверенности россиян до максимального уровня за 10 недель (-8)", - говорится в исследовании.
При этом среди тех, у кого YouTube присутствует в качестве источника информации, индекс ниже (-24), чем среди тех, кто не пользуется сервисом (-3). Как отмечают в холдинге, большинство россиян по-прежнему оценивают негативно экономическую ситуацию, однако доля тех, кто считает, что страна находится в экономическом кризисе, снизилась.
"М-Пульс" - это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.