https://ria.ru/20220516/oman-1788809260.html

Оман планирует возобновить прямые перелеты в Россию

Оман планирует возобновить прямые перелеты в Россию - РИА Новости, 16.05.2022

Оман планирует возобновить прямые перелеты в Россию

Авиасообщение между Москвой и Маскатом может быть возобновлено в ближайшее время, сообщает Tourdom. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:32

2022-05-16T15:32

2022-05-16T15:32

туризм

туризм

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оман

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маскат (город)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Авиасообщение между Москвой и Маскатом может быть возобновлено в ближайшее время, сообщает Tourdom.Переговоры об этом планируется провести до конца текущего месяца, рассказал в интервью "Известиям" посол РФ в Омане Илья Моргунов.Предполагается, что выполнять рейсы между столицами двух стран, как и прежде, будет Oman Air. С началом пандемии коронавируса авиасообщение было приостановлено.Дипломат добавил, что в период восстановления после COVID-19 Маскат надеется переориентировать в султанат часть российских туристов, которые, отправляясь на Ближний Восток, выбирают ОАЭ.В перспективе оманские банки могут подключиться к российской платежной системе "Мир", для привлечения еще большего числа туристов, отметил посол. Однако первоочередная задача — решить вопрос с перелетами.Сейчас россияне могут посетить Оман без визы, если срок их пребывания ограничен 14 днями. Чтобы находиться в стране дольше, необходимо получить электронное разрешение на въезд. Граница открыта только для привитых путешественников ("Спутник V" признается). Также перед визитом нужно заполнить специальную форму.

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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