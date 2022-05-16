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Оман планирует возобновить прямые перелеты в Россию - РИА Новости, 16.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220516/oman-1788809260.html
Оман планирует возобновить прямые перелеты в Россию
Оман планирует возобновить прямые перелеты в Россию - РИА Новости, 16.05.2022
Оман планирует возобновить прямые перелеты в Россию
Авиасообщение между Москвой и Маскатом может быть возобновлено в ближайшее время, сообщает Tourdom. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:32
2022-05-16T15:32
туризм
туризм
новости - туризм
оман
россия
маскат (город)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Авиасообщение между Москвой и Маскатом может быть возобновлено в ближайшее время, сообщает Tourdom.Переговоры об этом планируется провести до конца текущего месяца, рассказал в интервью "Известиям" посол РФ в Омане Илья Моргунов.Предполагается, что выполнять рейсы между столицами двух стран, как и прежде, будет Oman Air. С началом пандемии коронавируса авиасообщение было приостановлено.Дипломат добавил, что в период восстановления после COVID-19 Маскат надеется переориентировать в султанат часть российских туристов, которые, отправляясь на Ближний Восток, выбирают ОАЭ.В перспективе оманские банки могут подключиться к российской платежной системе "Мир", для привлечения еще большего числа туристов, отметил посол. Однако первоочередная задача — решить вопрос с перелетами.Сейчас россияне могут посетить Оман без визы, если срок их пребывания ограничен 14 днями. Чтобы находиться в стране дольше, необходимо получить электронное разрешение на въезд. Граница открыта только для привитых путешественников ("Спутник V" признается). Также перед визитом нужно заполнить специальную форму.
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туризм, новости - туризм, оман, россия, маскат (город), коронавирус covid-19
15:32 16.05.2022
 
Оман планирует возобновить прямые перелеты в Россию

Оман планирует возобновить прямые перелеты в Россию на рейсах Oman Air

© Pixabay / Pixabay / Sharon AngМагазин в Низве, Оман
Магазин в Низве, Оман - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Pixabay / Pixabay / Sharon Ang
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Авиасообщение между Москвой и Маскатом может быть возобновлено в ближайшее время, сообщает Tourdom.
Переговоры об этом планируется провести до конца текущего месяца, рассказал в интервью "Известиям" посол РФ в Омане Илья Моргунов.
Предполагается, что выполнять рейсы между столицами двух стран, как и прежде, будет Oman Air. С началом пандемии коронавируса авиасообщение было приостановлено.
Дипломат добавил, что в период восстановления после COVID-19 Маскат надеется переориентировать в султанат часть российских туристов, которые, отправляясь на Ближний Восток, выбирают ОАЭ.
В перспективе оманские банки могут подключиться к российской платежной системе "Мир", для привлечения еще большего числа туристов, отметил посол. Однако первоочередная задача — решить вопрос с перелетами.
Сейчас россияне могут посетить Оман без визы, если срок их пребывания ограничен 14 днями. Чтобы находиться в стране дольше, необходимо получить электронное разрешение на въезд. Граница открыта только для привитых путешественников ("Спутник V" признается). Также перед визитом нужно заполнить специальную форму.
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