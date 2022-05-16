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Зась заявил о резком росте агрессивности стран и блоков против ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2022
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Зась заявил о резком росте агрессивности стран и блоков против ОДКБ
Зась заявил о резком росте агрессивности стран и блоков против ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2022
Зась заявил о резком росте агрессивности стран и блоков против ОДКБ
Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о резком росте агрессивности ряда стран и блоков в отношении стран-членов организации. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:27
2022-05-16T17:28
россия
одкб
безопасность
станислав зась
нато
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о резком росте агрессивности ряда стран и блоков в отношении стран-членов организации."В ходе обсуждения главами государств было отмечено, что количество вызовов и угроз безопасности не только в зоне ответственности организации, но и в целом в мире неуклонно растет. Серьезным вызовом для государств-членов ОДКБ стал резкий рост агрессивности мировых держав и военно-политических блоков в отношении РФ и ее союзников", - сказал он по итогам саммита ОДКБ.Прошедший юбилейный саммит в Москве он назвал конструктивным. В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.
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россия, одкб, безопасность, станислав зась, нато
17:27 16.05.2022 (обновлено: 17:28 16.05.2022)
 
Зась заявил о резком росте агрессивности стран и блоков против ОДКБ

Генсек ОДКБ Зась заявил о резком росте агрессивности стран и блоков против организации

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на встрече лидеров государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на встрече лидеров государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на встрече лидеров государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о резком росте агрессивности ряда стран и блоков в отношении стран-членов организации.
"В ходе обсуждения главами государств было отмечено, что количество вызовов и угроз безопасности не только в зоне ответственности организации, но и в целом в мире неуклонно растет. Серьезным вызовом для государств-членов ОДКБ стал резкий рост агрессивности мировых держав и военно-политических блоков в отношении РФ и ее союзников", - сказал он по итогам саммита ОДКБ.
Прошедший юбилейный саммит в Москве он назвал конструктивным. В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
15:49
Лидеры ОДКБ подтвердили готовность налаживать взаимодействие с НАТО
 
РоссияОДКББезопасностьСтанислав ЗасьНАТО
 
 
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