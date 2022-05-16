https://ria.ru/20220516/odkb-1788858335.html

Зась заявил о резком росте агрессивности стран и блоков против ОДКБ

Зась заявил о резком росте агрессивности стран и блоков против ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2022

Зась заявил о резком росте агрессивности стран и блоков против ОДКБ

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о резком росте агрессивности ряда стран и блоков в отношении стран-членов организации. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:27

2022-05-16T17:27

2022-05-16T17:28

россия

одкб

безопасность

станислав зась

нато

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о резком росте агрессивности ряда стран и блоков в отношении стран-членов организации."В ходе обсуждения главами государств было отмечено, что количество вызовов и угроз безопасности не только в зоне ответственности организации, но и в целом в мире неуклонно растет. Серьезным вызовом для государств-членов ОДКБ стал резкий рост агрессивности мировых держав и военно-политических блоков в отношении РФ и ее союзников", - сказал он по итогам саммита ОДКБ.Прошедший юбилейный саммит в Москве он назвал конструктивным. В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.

https://ria.ru/20220516/odkb-1788830496.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, одкб, безопасность, станислав зась, нато