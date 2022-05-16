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Вопрос использования сил ОДКБ на Украине не ставился на встрече лидеров - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/odkb-1788853183.html
Вопрос использования сил ОДКБ на Украине не ставился на встрече лидеров
Вопрос использования сил ОДКБ на Украине не ставился на встрече лидеров - РИА Новости, 16.05.2022
Вопрос использования сил ОДКБ на Украине не ставился на встрече лидеров
Вопрос об использовании сил ОДКБ в ходе спецоперации на Украине на встрече лидеров не ставился, заявил генсек организации Станислав Зась. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:12
2022-05-16T18:01
специальная военная операция на украине
одкб
станислав зась
украина
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопрос об использовании сил ОДКБ в ходе спецоперации на Украине на встрече лидеров не ставился, заявил генсек организации Станислав Зась."Сегодня в ходе встречи президент Российской Федерации Владимир Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операцуии, которую проводит Российская Федерация на Украине. Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался", - сказал Зась, отвечая на вопрос РИА Новости.В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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одкб, станислав зась, украина, безопасность
17:12 16.05.2022 (обновлено: 18:01 16.05.2022)
 
Вопрос использования сил ОДКБ на Украине не ставился на встрече лидеров

Генсек Зась заявил, что вопрос об использовании сил ОДКБ на Украине не ставился

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств - членов ОДКБ
 Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств - членов ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопрос об использовании сил ОДКБ в ходе спецоперации на Украине на встрече лидеров не ставился, заявил генсек организации Станислав Зась.
"Сегодня в ходе встречи президент Российской Федерации Владимир Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операцуии, которую проводит Российская Федерация на Украине. Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался", - сказал Зась, отвечая на вопрос РИА Новости.
В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств — членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
15:15
Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве
 
Специальная военная операция на УкраинеОДКБСтанислав ЗасьУкраинаБезопасность
 
 
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