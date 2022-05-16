https://ria.ru/20220516/odkb-1788853183.html

Вопрос использования сил ОДКБ на Украине не ставился на встрече лидеров

Вопрос использования сил ОДКБ на Украине не ставился на встрече лидеров - РИА Новости, 16.05.2022

Вопрос использования сил ОДКБ на Украине не ставился на встрече лидеров

Вопрос об использовании сил ОДКБ в ходе спецоперации на Украине на встрече лидеров не ставился, заявил генсек организации Станислав Зась. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:12

2022-05-16T17:12

2022-05-16T18:01

специальная военная операция на украине

одкб

станислав зась

украина

безопасность

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопрос об использовании сил ОДКБ в ходе спецоперации на Украине на встрече лидеров не ставился, заявил генсек организации Станислав Зась."Сегодня в ходе встречи президент Российской Федерации Владимир Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операцуии, которую проводит Российская Федерация на Украине. Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался", - сказал Зась, отвечая на вопрос РИА Новости.В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220516/odkb-1788819132.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

одкб, станислав зась, украина, безопасность