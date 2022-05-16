https://ria.ru/20220516/odkb-1788830496.html

Лидеры ОДКБ подтвердили готовность налаживать взаимодействие с НАТО

Лидеры ОДКБ подтвердили готовность налаживать взаимодействие с НАТО - РИА Новости, 16.05.2022

Лидеры ОДКБ подтвердили готовность налаживать взаимодействие с НАТО

Лидеры стран ОДКБ считают важным снижение напряженности на континенте, подтверждают готовность налаживать взаимодействие с НАТО, говорится в совместном... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:49

2022-05-16T15:49

2022-05-16T15:50

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ считают важным снижение напряженности на континенте, подтверждают готовность налаживать взаимодействие с НАТО, говорится в совместном заявлении.В понедельник в Москве прошел саммит ОДКБ (Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан)."Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с организацией Североатлантического договора", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20220516/nato-1788813714.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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