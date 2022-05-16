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Лидеры ОДКБ подтвердили готовность налаживать взаимодействие с НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
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Лидеры ОДКБ подтвердили готовность налаживать взаимодействие с НАТО
Лидеры ОДКБ подтвердили готовность налаживать взаимодействие с НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
Лидеры ОДКБ подтвердили готовность налаживать взаимодействие с НАТО
Лидеры стран ОДКБ считают важным снижение напряженности на континенте, подтверждают готовность налаживать взаимодействие с НАТО, говорится в совместном... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:49
2022-05-16T15:50
москва
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россия
в мире
нато
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ считают важным снижение напряженности на континенте, подтверждают готовность налаживать взаимодействие с НАТО, говорится в совместном заявлении.В понедельник в Москве прошел саммит ОДКБ (Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан)."Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с организацией Североатлантического договора", - отмечается в документе.
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москва, одкб, россия, в мире, нато
15:49 16.05.2022 (обновлено: 15:50 16.05.2022)
 
Лидеры ОДКБ подтвердили готовность налаживать взаимодействие с НАТО

Лидеры ОДКБ подтвердили готовность налаживать практическое взаимодействие с НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ считают важным снижение напряженности на континенте, подтверждают готовность налаживать взаимодействие с НАТО, говорится в совместном заявлении.
В понедельник в Москве прошел саммит ОДКБ (Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).
"Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с организацией Североатлантического договора", - отмечается в документе.
Встреча лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
15:01
Путин заявил, что НАТО выходит за рамки своей геополитики
 
МоскваОДКБРоссияВ миреНАТО
 
 
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