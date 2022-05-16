https://ria.ru/20220516/odkb-1788825626.html

Лидеры стран ОДКБ готовы обеспечить безопасность рубежей организации

Лидеры стран ОДКБ готовы обеспечить безопасность рубежей организации - РИА Новости, 16.05.2022

Лидеры стран ОДКБ готовы обеспечить безопасность рубежей организации

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане и на других внешних границах государств –... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:36

2022-05-16T15:36

2022-05-16T15:49

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одкб

афганистан

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане и на других внешних границах государств – членов ОДКБ и отметили, что готовы обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности организации.Об этом говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с его 30-летием и 20-летием Организации."Вызывает озабоченность ситуация в Афганистане и на других внешних границах государств – членов ОДКБ. В связи с этим выражаем готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в документе."Выступая с настоящим Заявлением в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ, подтверждаем, что Организация будет последовательно обеспечивать безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств – членов, работать над укреплением глобальной и региональной безопасности, справедливым урегулированием международных проблем на основе общепризнанных норм и принципов международного права", - говорится в опубликованном документе.В понедельник в Москве прошел саммит лидеров стран (Армения, Белоруссия, Россия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан).

https://ria.ru/20220516/odkb-1788824058.html

https://ria.ru/20220516/odkb-1788806101.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одкб, афганистан