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ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов - РИА Новости, 16.05.2022
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ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов
ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов - РИА Новости, 16.05.2022
ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов
ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов и угроз, стала фактором стабильности на евроазиатском пространстве, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:31
2022-05-16T16:46
безопасность
одкб
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов и угроз, стала фактором стабильности на евроазиатском пространстве, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ."ОДКБ, созданная в 2002 году, подняла сотрудничество государств–членов на качественно новый уровень союзнических отношений, накопила значительный потенциал для противодействия широкому спектру современных вызовов и угроз, превратилась в важный фактор мира и стабильности на евроазиатском пространстве", - отмечается в заявлении в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ.Члены Организации подчеркивают, что сделанный выбор в пользу объединения усилий по поддержанию мира и безопасности на евразийском пространстве выдержал испытание временем, и заключенный в 1992 году договор выполняет свою главную задачу по обеспечению безопасности и стабильности, территориальной целостности и суверенитета участвующих в нем государств."Предпринятые нами усилия по укреплению организации и ее адаптации к современной геополитической ситуации позволили активизировать военно-политическое взаимодействие и сформировать эффективную систему коллективной безопасности и противодействия вызовам и угрозам", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220516/odkb-1788825626.html
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безопасность, одкб
15:31 16.05.2022 (обновлено: 16:46 16.05.2022)
 
ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов

ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов и угроз

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкВстреча лидеров государств - членов ОДКБ
Встреча лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Встреча лидеров государств - членов ОДКБ
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов и угроз, стала фактором стабильности на евроазиатском пространстве, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"ОДКБ, созданная в 2002 году, подняла сотрудничество государств–членов на качественно новый уровень союзнических отношений, накопила значительный потенциал для противодействия широкому спектру современных вызовов и угроз, превратилась в важный фактор мира и стабильности на евроазиатском пространстве", - отмечается в заявлении в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
15:36
Лидеры стран ОДКБ готовы обеспечить безопасность рубежей организации
Члены Организации подчеркивают, что сделанный выбор в пользу объединения усилий по поддержанию мира и безопасности на евразийском пространстве выдержал испытание временем, и заключенный в 1992 году договор выполняет свою главную задачу по обеспечению безопасности и стабильности, территориальной целостности и суверенитета участвующих в нем государств.
"Предпринятые нами усилия по укреплению организации и ее адаптации к современной геополитической ситуации позволили активизировать военно-политическое взаимодействие и сформировать эффективную систему коллективной безопасности и противодействия вызовам и угрозам", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
14:53
Взаимодействие в рамках ОДКБ строится в рамках союзничества, заявил Путин
 
БезопасностьОДКБ
 
 
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