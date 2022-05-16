https://ria.ru/20220516/odkb-1788824058.html

ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов

ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов - РИА Новости, 16.05.2022

ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов

ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов и угроз, стала фактором стабильности на евроазиатском пространстве, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:31

2022-05-16T15:31

2022-05-16T16:46

безопасность

одкб

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов и угроз, стала фактором стабильности на евроазиатском пространстве, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ."ОДКБ, созданная в 2002 году, подняла сотрудничество государств–членов на качественно новый уровень союзнических отношений, накопила значительный потенциал для противодействия широкому спектру современных вызовов и угроз, превратилась в важный фактор мира и стабильности на евроазиатском пространстве", - отмечается в заявлении в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ.Члены Организации подчеркивают, что сделанный выбор в пользу объединения усилий по поддержанию мира и безопасности на евразийском пространстве выдержал испытание временем, и заключенный в 1992 году договор выполняет свою главную задачу по обеспечению безопасности и стабильности, территориальной целостности и суверенитета участвующих в нем государств."Предпринятые нами усилия по укреплению организации и ее адаптации к современной геополитической ситуации позволили активизировать военно-политическое взаимодействие и сформировать эффективную систему коллективной безопасности и противодействия вызовам и угрозам", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220516/odkb-1788825626.html

https://ria.ru/20220516/odkb-1788811075.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, одкб