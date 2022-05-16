https://ria.ru/20220516/odkb-1788819132.html
Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве
Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве - РИА Новости, 16.05.2022
Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве
В Москве проходит саммит ОДКБ с участием глав государств — участников организации, ключевые заявления лидеров — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:15
2022-05-16T15:15
2022-05-16T16:48
владимир путин
украина
россия
нато
одкб
москва
оон
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Москве проходит саммит ОДКБ с участием глав государств — участников организации, ключевые заявления лидеров — в материале РИА Новости.В начале встречи президент России Владимир Путин поздравил коллег с 30-й годовщиной подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летием создания организации на его основе. Он отметил, что объединение играет важную, стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, и выразил надежду на его дальнейшее развитие.Противодействие НАТОРоссийский лидер коснулся возможного расширения Североатлантического альянса за счет присоединения к нему Финляндии и Швеции."У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", — отметил Путин.Он также охарактеризовал ситуацию как искусственно создаваемую проблему в интересах США.Путин, помимо этого, указал на выход НАТО за пределы своего географического назначения — Евроатлантики.В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО на западной границе ОДКБ посредством многочисленных учений и модернизации инфраструктуры.Конфликт на УкраинеПутин обратил внимание на вседозволенность неонацистов на Украине, которая поощряется на государственном уровне, чего не происходит ни в одной другой стране мира.Кроме того, Лукашенко отметил обострение отношений Минска и Киева в последние пару лет."Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом, <…> фашизмом и русофобией, оружием. После выборов (президента. — Прим. ред.) в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами Украина полностью легла под Запад", — рассказал он.Биологические лаборатории СШАПутин рассказал о создании на Украине компонентов биологического оружия под контролем США."В нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве", — добавил глава государства.Целью биолабораторий Вашингтона в регионе был сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний, заявил Путин.Взаимодействие с ООНПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать сотрудничество с ООН и подключиться к ее миротворческой деятельности.Санкционное давлениеПрезидент Киргизии Садыр Жапаров высказался по поводу очередной волны санкций. По его словам, текущая обстановка создает угрозу продовольственной и энергетической безопасности.Будущее ОДКБПутин предложил предоставить Содружеству Независимых Государств статус наблюдателя при ОДКБ. Он также анонсировал серию военных учений в конце года."На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", — сказал российский лидер.Далее главы государств продолжили встречу в закрытом режиме. Кроме того, они приняли ряд совместных документов, включая заявление Совета коллективной безопасности организации.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
https://ria.ru/20220406/laboratoriya-1782142595.html
https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html
украина
россия
москва
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин: "За прошедшее десятилетие ОДКБ заметно окрепла и приобрела заслуженный авторитет"
Путин: "За прошедшее десятилетие ОДКБ заметно окрепла и приобрела заслуженный авторитет"
2022-05-16T15:15
true
PT0M40S
Лукашенко: "Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО"
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку. Такое заявление он сделал в ходе саммита Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).
2022-05-16T15:15
true
PT0M55S
Лукашенко: "Белоруссия наблюдает желание запада продлить конфликт на Украине"
"Белоруссия наблюдает желание запада продлить конфликт на Украине" – заявил Александр Лукашенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что самая опасная тенденция на Украине – попытки ее расчленения. "Самая опасная сегодня тенденция на Украине - попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и "защитить" ее".
2022-05-16T15:15
true
PT0M32S
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Президент Киргизии о необходимости выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий
Президент Киргизии: ОДКБ нужно выработать общие подходы по купированию угроз на фоне войны санкций
2022-05-16T15:15
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, украина, россия, нато, одкб, москва, оон, касым-жомарт токаев, александр лукашенко, белоруссия
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Москве проходит саммит ОДКБ с участием глав государств — участников организации, ключевые заявления лидеров — в материале РИА Новости.
В начале встречи президент России Владимир Путин поздравил коллег с 30-й годовщиной подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летием создания организации на его основе. Он отметил, что объединение играет важную, стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, и выразил надежду на его дальнейшее развитие.
Противодействие НАТО
Российский лидер коснулся возможного расширения Североатлантического альянса за счет присоединения к нему Финляндии и Швеции.
"У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", — отметил Путин.
Он также охарактеризовал ситуацию как искусственно создаваемую проблему в интересах США.
Путин, помимо этого, указал на выход НАТО за пределы своего географического назначения — Евроатлантики.
В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО на западной границе ОДКБ посредством многочисленных учений и модернизации инфраструктуры.
"Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций".
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Конфликт на Украине
Путин обратил внимание на вседозволенность неонацистов на Украине, которая поощряется на государственном уровне, чего не происходит ни в одной другой стране мира.
"Давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе".
Владимир Путин
Президент России
Кроме того, Лукашенко отметил обострение отношений Минска и Киева в последние пару лет.
"Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом, <…> фашизмом и русофобией, оружием. После выборов (президента. — Прим. ред.) в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами Украина полностью легла под Запад", — рассказал он.
"Самая опасная сегодня тенденция на Украине — попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти на Украину и "защитить" ее".
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Биологические лаборатории США
Путин рассказал о создании на Украине компонентов биологического оружия под контролем США.
"В нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве", — добавил глава государства.
Целью биолабораторий Вашингтона в регионе был сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний, заявил Путин.
Взаимодействие с ООН
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать сотрудничество с ООН и подключиться к ее миротворческой деятельности.
"Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира".
Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана
Санкционное давление
Президент Киргизии Садыр Жапаров высказался по поводу очередной волны санкций. По его словам, текущая обстановка создает угрозу продовольственной и энергетической безопасности.
"В этих условиях назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах".
Садыр Жапаров
Президент Киргизии
Будущее ОДКБ
Путин предложил предоставить Содружеству Независимых Государств статус наблюдателя при ОДКБ. Он также анонсировал серию военных учений в конце года.
"На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", — сказал российский лидер.
Далее главы государств продолжили встречу в закрытом режиме. Кроме того, они приняли ряд совместных документов, включая заявление Совета коллективной безопасности организации.