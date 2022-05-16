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Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве - РИА Новости, 16.05.2022
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Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве
Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве - РИА Новости, 16.05.2022
Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве
В Москве проходит саммит ОДКБ с участием глав государств — участников организации, ключевые заявления лидеров — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:15
2022-05-16T16:48
владимир путин
украина
россия
нато
одкб
москва
оон
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Москве проходит саммит ОДКБ с участием глав государств — участников организации, ключевые заявления лидеров — в материале РИА Новости.В начале встречи президент России Владимир Путин поздравил коллег с 30-й годовщиной подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летием создания организации на его основе. Он отметил, что объединение играет важную, стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, и выразил надежду на его дальнейшее развитие.Противодействие НАТОРоссийский лидер коснулся возможного расширения Североатлантического альянса за счет присоединения к нему Финляндии и Швеции."У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", — отметил Путин.Он также охарактеризовал ситуацию как искусственно создаваемую проблему в интересах США.Путин, помимо этого, указал на выход НАТО за пределы своего географического назначения — Евроатлантики.В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО на западной границе ОДКБ посредством многочисленных учений и модернизации инфраструктуры.Конфликт на УкраинеПутин обратил внимание на вседозволенность неонацистов на Украине, которая поощряется на государственном уровне, чего не происходит ни в одной другой стране мира.Кроме того, Лукашенко отметил обострение отношений Минска и Киева в последние пару лет."Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом, &lt;…&gt; фашизмом и русофобией, оружием. После выборов (президента. — Прим. ред.) в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами Украина полностью легла под Запад", — рассказал он.Биологические лаборатории СШАПутин рассказал о создании на Украине компонентов биологического оружия под контролем США."В нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве", — добавил глава государства.Целью биолабораторий Вашингтона в регионе был сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний, заявил Путин.Взаимодействие с ООНПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать сотрудничество с ООН и подключиться к ее миротворческой деятельности.Санкционное давлениеПрезидент Киргизии Садыр Жапаров высказался по поводу очередной волны санкций. По его словам, текущая обстановка создает угрозу продовольственной и энергетической безопасности.Будущее ОДКБПутин предложил предоставить Содружеству Независимых Государств статус наблюдателя при ОДКБ. Он также анонсировал серию военных учений в конце года."На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", — сказал российский лидер.Далее главы государств продолжили встречу в закрытом режиме. Кроме того, они приняли ряд совместных документов, включая заявление Совета коллективной безопасности организации.
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7 495 645-6601
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2022-05-16T15:15
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владимир путин, украина, россия, нато, одкб, москва, оон, касым-жомарт токаев, александр лукашенко, белоруссия
15:15 16.05.2022 (обновлено: 16:48 16.05.2022)
 

Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств — членов ОДКБ
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств — членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств — членов ОДКБ
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Москве проходит саммит ОДКБ с участием глав государств — участников организации, ключевые заявления лидеров — в материале РИА Новости.
В начале встречи президент России Владимир Путин поздравил коллег с 30-й годовщиной подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летием создания организации на его основе. Он отметил, что объединение играет важную, стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, и выразил надежду на его дальнейшее развитие.

Противодействие НАТО

Российский лидер коснулся возможного расширения Североатлантического альянса за счет присоединения к нему Финляндии и Швеции.
"У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", — отметил Путин.
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Он также охарактеризовал ситуацию как искусственно создаваемую проблему в интересах США.
Путин, помимо этого, указал на выход НАТО за пределы своего географического назначения — Евроатлантики.
В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО на западной границе ОДКБ посредством многочисленных учений и модернизации инфраструктуры.

"Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече лидеров государств - членов ОДКБ
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии

Конфликт на Украине

Путин обратил внимание на вседозволенность неонацистов на Украине, которая поощряется на государственном уровне, чего не происходит ни в одной другой стране мира.

"Давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе".

Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств - членов ОДКБ
Владимир Путин
Президент России
Кроме того, Лукашенко отметил обострение отношений Минска и Киева в последние пару лет.
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"Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом, <…> фашизмом и русофобией, оружием. После выборов (президента. — Прим. ред.) в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами Украина полностью легла под Запад", — рассказал он.

"Самая опасная сегодня тенденция на Украине — попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти на Украину и "защитить" ее".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече лидеров государств - членов ОДКБ
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии

Биологические лаборатории США

Путин рассказал о создании на Украине компонентов биологического оружия под контролем США.
"В нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве", — добавил глава государства.
Целью биолабораторий Вашингтона в регионе был сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний, заявил Путин.
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Взаимодействие с ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать сотрудничество с ООН и подключиться к ее миротворческой деятельности.

"Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана

Санкционное давление

Президент Киргизии Садыр Жапаров высказался по поводу очередной волны санкций. По его словам, текущая обстановка создает угрозу продовольственной и энергетической безопасности.

"В этих условиях назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах".

Президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече лидеров государств - членов ОДКБ
Садыр Жапаров
Президент Киргизии

Будущее ОДКБ

Путин предложил предоставить Содружеству Независимых Государств статус наблюдателя при ОДКБ. Он также анонсировал серию военных учений в конце года.
"На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", — сказал российский лидер.
Далее главы государств продолжили встречу в закрытом режиме. Кроме того, они приняли ряд совместных документов, включая заявление Совета коллективной безопасности организации.
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