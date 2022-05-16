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Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве

Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве - РИА Новости, 16.05.2022

Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве

В Москве проходит саммит ОДКБ с участием глав государств — участников организации, ключевые заявления лидеров — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:15

2022-05-16T15:15

2022-05-16T16:48

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Москве проходит саммит ОДКБ с участием глав государств — участников организации, ключевые заявления лидеров — в материале РИА Новости.В начале встречи президент России Владимир Путин поздравил коллег с 30-й годовщиной подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летием создания организации на его основе. Он отметил, что объединение играет важную, стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, и выразил надежду на его дальнейшее развитие.Противодействие НАТОРоссийский лидер коснулся возможного расширения Североатлантического альянса за счет присоединения к нему Финляндии и Швеции."У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", — отметил Путин.Он также охарактеризовал ситуацию как искусственно создаваемую проблему в интересах США.Путин, помимо этого, указал на выход НАТО за пределы своего географического назначения — Евроатлантики.В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО на западной границе ОДКБ посредством многочисленных учений и модернизации инфраструктуры.Конфликт на УкраинеПутин обратил внимание на вседозволенность неонацистов на Украине, которая поощряется на государственном уровне, чего не происходит ни в одной другой стране мира.Кроме того, Лукашенко отметил обострение отношений Минска и Киева в последние пару лет."Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом, <…> фашизмом и русофобией, оружием. После выборов (президента. — Прим. ред.) в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами Украина полностью легла под Запад", — рассказал он.Биологические лаборатории СШАПутин рассказал о создании на Украине компонентов биологического оружия под контролем США."В нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве", — добавил глава государства.Целью биолабораторий Вашингтона в регионе был сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний, заявил Путин.Взаимодействие с ООНПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать сотрудничество с ООН и подключиться к ее миротворческой деятельности.Санкционное давлениеПрезидент Киргизии Садыр Жапаров высказался по поводу очередной волны санкций. По его словам, текущая обстановка создает угрозу продовольственной и энергетической безопасности.Будущее ОДКБПутин предложил предоставить Содружеству Независимых Государств статус наблюдателя при ОДКБ. Он также анонсировал серию военных учений в конце года."На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", — сказал российский лидер.Далее главы государств продолжили встречу в закрытом режиме. Кроме того, они приняли ряд совместных документов, включая заявление Совета коллективной безопасности организации.

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https://ria.ru/20220406/laboratoriya-1782142595.html

https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html

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Максим Зубков

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