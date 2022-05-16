https://ria.ru/20220516/odkb-1788814025.html

Пашинян назвал ОДКБ важнейшим фактором в обеспечении безопасности в регионе

Пашинян назвал ОДКБ важнейшим фактором в обеспечении безопасности в регионе - РИА Новости, 16.05.2022

Пашинян назвал ОДКБ важнейшим фактором в обеспечении безопасности в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Москве назвал ОДКБ важнейшим фактором обеспечения... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:03

2022-05-16T15:03

2022-05-16T15:19

никол пашинян

одкб

безопасность

армения

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ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Москве назвал ОДКБ важнейшим фактором обеспечения безопасности."Юбилей нашей организации – очень хороший повод подвести некоторые итоги и обсудить перспективы дальнейшего развития нашей организации. В истории ОДКБ очень много позитива, потому что, реально ОДКБ была, есть и будет важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе", - сказал Пашинян.Однако по его словам, в ходе юбилейного саммита обсуждаются не только юбилейные вопросы, так как в зоне ответственности ОДКБ ситуация довольно напряженная.

https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

никол пашинян, одкб, безопасность, армения