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Пашинян назвал ОДКБ важнейшим фактором в обеспечении безопасности в регионе - РИА Новости, 16.05.2022
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Пашинян назвал ОДКБ важнейшим фактором в обеспечении безопасности в регионе
Пашинян назвал ОДКБ важнейшим фактором в обеспечении безопасности в регионе - РИА Новости, 16.05.2022
Пашинян назвал ОДКБ важнейшим фактором в обеспечении безопасности в регионе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Москве назвал ОДКБ важнейшим фактором обеспечения... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:03
2022-05-16T15:19
никол пашинян
одкб
безопасность
армения
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ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Москве назвал ОДКБ важнейшим фактором обеспечения безопасности."Юбилей нашей организации – очень хороший повод подвести некоторые итоги и обсудить перспективы дальнейшего развития нашей организации. В истории ОДКБ очень много позитива, потому что, реально ОДКБ была, есть и будет важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе", - сказал Пашинян.Однако по его словам, в ходе юбилейного саммита обсуждаются не только юбилейные вопросы, так как в зоне ответственности ОДКБ ситуация довольно напряженная.
https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html
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никол пашинян, одкб, безопасность, армения
15:03 16.05.2022 (обновлено: 15:19 16.05.2022)
 
Пашинян назвал ОДКБ важнейшим фактором в обеспечении безопасности в регионе

Пашинян назвал ОДКБ важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Москве назвал ОДКБ важнейшим фактором обеспечения безопасности.
"Юбилей нашей организации – очень хороший повод подвести некоторые итоги и обсудить перспективы дальнейшего развития нашей организации. В истории ОДКБ очень много позитива, потому что, реально ОДКБ была, есть и будет важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе", - сказал Пашинян.
Однако по его словам, в ходе юбилейного саммита обсуждаются не только юбилейные вопросы, так как в зоне ответственности ОДКБ ситуация довольно напряженная.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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"Нас завтра может не быть": Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплочению
 
Никол ПашинянОДКББезопасностьАрмения
 
 
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