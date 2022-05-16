https://ria.ru/20220516/odkb-1788801265.html

Путин выразил надежду, что возможности и влияние ОДКБ будут возрастать

Путин выразил надежду, что возможности и влияние ОДКБ будут возрастать - РИА Новости, 16.05.2022

Путин выразил надежду, что возможности и влияние ОДКБ будут возрастать

ОДКБ играет очень важную стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, заявил президент России Владимир Путин и выразил надежду, что возможности и влияние РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:22

2022-05-16T14:22

2022-05-16T15:43

владимир путин

россия

одкб

безопасность

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ играет очень важную стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, заявил президент России Владимир Путин и выразил надежду, что возможности и влияние Организации будут только возрастать, она будет развиваться и дальше, даже в непростые времена."Мы собрались именно в Москве, потому что 30 лет назад был подписан Договор о коллективной безопасности, а 20 лет назад на основе этого Договора была создана Организация Договора коллективной безопасности, то есть у нас фактически два юбилея. Практически в один день... Я вас с этим событием поздравляю", - сказал Путин на саммите ОДКБ."Надеюсь, что организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше. Имею ввиду и непростые времена", - добавил Путин.Он отметил, что и в 1992 году, и в 2002 году тоже были непростые времена. "Они не заканчиваются никогда. Но организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве, стабилизирующую роль. Надеюсь, что в этом смысле ее возможности и влияние на ситуацию в зоне нашей ответственности будет только возрастать", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html

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Путин: "Надеюсь, что организация будет развиваться и дальше, имея ввиду непростые времена" ОДКБ играет очень важную стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, заявил президент России Владимир Путин и выразил надежду, что возможности и влияние Организации будут только возрастать, она будет развиваться и дальше, даже в непростые времена. 2022-05-16T14:22 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия, одкб, безопасность