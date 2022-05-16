https://ria.ru/20220516/odkb-1788777657.html
Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция
Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.05.2022
Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция
В Москве проходит саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Они обсудят совершенствование миротворческого потенциала ОДКБ, а также... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:55
2022-05-16T13:55
2022-05-16T13:59
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В Москве проходит саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Они обсудят совершенствование миротворческого потенциала ОДКБ, а также углубление военного сотрудничества.
РИА Новости
1
5
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
LIVE: Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
2022-05-16T13:55
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PT82M15S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, видео
Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция
В Москве проходит саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Они обсудят совершенствование миротворческого потенциала ОДКБ, а также углубление военного сотрудничества.
2022-05-16T13:55
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PT82M15S
13:55 16.05.2022 (обновлено: 13:59 16.05.2022)
Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция
В Москве проходит саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Они обсудят совершенствование миротворческого потенциала ОДКБ, а также углубление военного сотрудничества.