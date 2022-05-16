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Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.05.2022
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Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция
Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.05.2022
Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция
В Москве проходит саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Они обсудят совершенствование миротворческого потенциала ОДКБ, а также... РИА Новости, 16.05.2022
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В Москве проходит саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Они обсудят совершенствование миротворческого потенциала ОДКБ, а также углубление военного сотрудничества.
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LIVE: Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
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Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция
В Москве проходит саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Они обсудят совершенствование миротворческого потенциала ОДКБ, а также углубление военного сотрудничества.
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PT82M15S
13:55 16.05.2022 (обновлено: 13:59 16.05.2022)
 

Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция

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В Москве проходит саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Они обсудят совершенствование миротворческого потенциала ОДКБ, а также углубление военного сотрудничества.
 
ОДКБ
 
 
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