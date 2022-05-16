https://ria.ru/20220516/odkb-1788777657.html

Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция

Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.05.2022

Саммит лидеров стран ОДКБ. Прямая трансляция

В Москве проходит саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Они обсудят совершенствование миротворческого потенциала ОДКБ, а также... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:55

2022-05-16T13:55

2022-05-16T13:59

одкб

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В Москве проходит саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Они обсудят совершенствование миротворческого потенциала ОДКБ, а также углубление военного сотрудничества.

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

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