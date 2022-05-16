Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/odkb-1788766944.html
Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы
Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы - РИА Новости, 16.05.2022
Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы
Лидеры государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности на встрече в Москве подпишут многосторонние документы, в том числе заявление... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:13
2022-05-16T12:23
афганистан
одкб
в мире
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_59c0107dd689d59246e81bbf83a85daa.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидеры государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности на встрече в Москве подпишут многосторонние документы, в том числе заявление Совета коллективной безопасности организации, об этом говорится в подготовленных ко встрече материалах."К подписанию в ходе встречи подготовлены многосторонние документы, в том числе − заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в материалах.Лидеры государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности на встрече в Москве обсудят вопросы углубления военного сотрудничества, в том числе на фоне исходящих угроз с территории Афганистана, а также уделят внимание вопросам биологической безопасности."Планируется обсуждение вопросов углубления военного сотрудничества и эффективного противодействия всему комплексу традиционных и новых вызовов и угроз, в том числе исходящих с территории Афганистана. Отдельное внимание будет уделено вопросам биологической безопасности", - говорится в материалах.
https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html
https://ria.ru/20220515/odkb-1788646596.html
афганистан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_287936e965f2b315f715cf7e2e4ed5bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, одкб, в мире, москва
12:13 16.05.2022 (обновлено: 12:23 16.05.2022)
 
Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы

Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы, в том числе заявление

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидеры государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности на встрече в Москве подпишут многосторонние документы, в том числе заявление Совета коллективной безопасности организации, об этом говорится в подготовленных ко встрече материалах.
"К подписанию в ходе встречи подготовлены многосторонние документы, в том числе − заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в материалах.
Военнослужащие на церемонии открытия миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство — 2021 - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 17:02Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Белоруссии
Лидеры государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности на встрече в Москве обсудят вопросы углубления военного сотрудничества, в том числе на фоне исходящих угроз с территории Афганистана, а также уделят внимание вопросам биологической безопасности.
"Планируется обсуждение вопросов углубления военного сотрудничества и эффективного противодействия всему комплексу традиционных и новых вызовов и угроз, в том числе исходящих с территории Афганистана. Отдельное внимание будет уделено вопросам биологической безопасности", - говорится в материалах.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 12:32
В МИД назвали взаимодействие с членами ОДКБ приоритетом внешней политики
 
АфганистанОДКБВ миреМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала