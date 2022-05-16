https://ria.ru/20220516/odkb-1788766944.html
Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы
Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы - РИА Новости, 16.05.2022
Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы
Лидеры государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности на встрече в Москве подпишут многосторонние документы, в том числе заявление... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:13
2022-05-16T12:13
2022-05-16T12:23
афганистан
одкб
в мире
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_59c0107dd689d59246e81bbf83a85daa.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидеры государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности на встрече в Москве подпишут многосторонние документы, в том числе заявление Совета коллективной безопасности организации, об этом говорится в подготовленных ко встрече материалах."К подписанию в ходе встречи подготовлены многосторонние документы, в том числе − заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в материалах.Лидеры государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности на встрече в Москве обсудят вопросы углубления военного сотрудничества, в том числе на фоне исходящих угроз с территории Афганистана, а также уделят внимание вопросам биологической безопасности."Планируется обсуждение вопросов углубления военного сотрудничества и эффективного противодействия всему комплексу традиционных и новых вызовов и угроз, в том числе исходящих с территории Афганистана. Отдельное внимание будет уделено вопросам биологической безопасности", - говорится в материалах.
https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html
https://ria.ru/20220515/odkb-1788646596.html
афганистан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_287936e965f2b315f715cf7e2e4ed5bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, одкб, в мире, москва
12:13 16.05.2022 (обновлено: 12:23 16.05.2022)
Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы
Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы, в том числе заявление
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидеры государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности на встрече в Москве подпишут многосторонние документы, в том числе заявление Совета коллективной безопасности организации, об этом говорится в подготовленных ко встрече материалах.
"К подписанию в ходе встречи подготовлены многосторонние документы, в том числе − заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в материалах.
Лидеры государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности на встрече в Москве
обсудят вопросы углубления военного сотрудничества, в том числе на фоне исходящих угроз с территории Афганистана
, а также уделят внимание вопросам биологической безопасности.
"Планируется обсуждение вопросов углубления военного сотрудничества и эффективного противодействия всему комплексу традиционных и новых вызовов и угроз, в том числе исходящих с территории Афганистана. Отдельное внимание будет уделено вопросам биологической безопасности", - говорится в материалах.