https://ria.ru/20220516/odkb-1788766944.html

Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы

Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы - РИА Новости, 16.05.2022

Лидеры ОДКБ подпишут в Москве многосторонние документы

Лидеры государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности на встрече в Москве подпишут многосторонние документы, в том числе заявление... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:13

2022-05-16T12:13

2022-05-16T12:23

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидеры государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности на встрече в Москве подпишут многосторонние документы, в том числе заявление Совета коллективной безопасности организации, об этом говорится в подготовленных ко встрече материалах."К подписанию в ходе встречи подготовлены многосторонние документы, в том числе − заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в материалах.Лидеры государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности на встрече в Москве обсудят вопросы углубления военного сотрудничества, в том числе на фоне исходящих угроз с территории Афганистана, а также уделят внимание вопросам биологической безопасности."Планируется обсуждение вопросов углубления военного сотрудничества и эффективного противодействия всему комплексу традиционных и новых вызовов и угроз, в том числе исходящих с территории Афганистана. Отдельное внимание будет уделено вопросам биологической безопасности", - говорится в материалах.

https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

афганистан, одкб, в мире, москва