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Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России, заявила постпред - РИА Новости, 16.05.2022
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Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России, заявила постпред
Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России, заявила постпред - РИА Новости, 16.05.2022
Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России, заявила постпред
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T23:00
2022-05-16T23:00
экономика
украина
оон
антониу гуттереш
сша
линда томас-гринфилд
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ООН, 16 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов, заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Что касается усилий генсека, мы поддерживаем все усилия по поиску механизмов для возврата украинского зерна на рынок. Генсек решал некоторые из этих вопросов. Он говорил с нами по поводу его планов и его дискуссий с украинцами и русскими по этому вопросу", - сказала Томас-Гринфилд.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из РФ и Белоруссии.Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.На прошлой неделе Гутерреш сообщил, что пытается содействовать диалогу для реинтеграции на мировой рынок как российских и белорусских продуктов и удобрений, так и сельскохозяйственного производства Украины.
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экономика, украина, оон, антониу гуттереш, сша, линда томас-гринфилд, белоруссия
23:00 16.05.2022
 
Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России, заявила постпред

Постпред при ООН Томас-Гринфилд: Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
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ООН, 16 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов, заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Что касается усилий генсека, мы поддерживаем все усилия по поиску механизмов для возврата украинского зерна на рынок. Генсек решал некоторые из этих вопросов. Он говорил с нами по поводу его планов и его дискуссий с украинцами и русскими по этому вопросу", - сказала Томас-Гринфилд.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из РФ и Белоруссии.
Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.
На прошлой неделе Гутерреш сообщил, что пытается содействовать диалогу для реинтеграции на мировой рынок как российских и белорусских продуктов и удобрений, так и сельскохозяйственного производства Украины.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 09:04
Минфин и ФНС выступили против налоговых послаблений экспортерам удобрений
 
ЭкономикаУкраинаООНАнтониу ГуттерешСШАЛинда Томас-ГринфилдБелоруссия
 
 
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