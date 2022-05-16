https://ria.ru/20220516/obsuzhdenie-1788914501.html
Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России, заявила постпред
Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России, заявила постпред - РИА Новости, 16.05.2022
Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России, заявила постпред
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T23:00
2022-05-16T23:00
2022-05-16T23:00
экономика
украина
оон
антониу гуттереш
сша
линда томас-гринфилд
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585846348_947:290:2895:1386_1920x0_80_0_0_7b31735f7ec1fd43e74e32c015e1ec8d.jpg
ООН, 16 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов, заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Что касается усилий генсека, мы поддерживаем все усилия по поиску механизмов для возврата украинского зерна на рынок. Генсек решал некоторые из этих вопросов. Он говорил с нами по поводу его планов и его дискуссий с украинцами и русскими по этому вопросу", - сказала Томас-Гринфилд.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из РФ и Белоруссии.Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.На прошлой неделе Гутерреш сообщил, что пытается содействовать диалогу для реинтеграции на мировой рынок как российских и белорусских продуктов и удобрений, так и сельскохозяйственного производства Украины.
https://ria.ru/20220428/nalogi-1785865959.html
украина
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585846348_952:234:2895:1691_1920x0_80_0_0_acfa248bac858c76c4de053f33ec7b74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, оон, антониу гуттереш, сша, линда томас-гринфилд, белоруссия
Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России, заявила постпред
Постпред при ООН Томас-Гринфилд: Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России