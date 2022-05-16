https://ria.ru/20220516/obsuzhdenie-1788914501.html

Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России, заявила постпред

Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России, заявила постпред - РИА Новости, 16.05.2022

Гутерреш обсудил с США инициативу по удобрениям из России, заявила постпред

Генсек ООН Антониу Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T23:00

2022-05-16T23:00

2022-05-16T23:00

экономика

украина

оон

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линда томас-гринфилд

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ООН, 16 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов, заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Что касается усилий генсека, мы поддерживаем все усилия по поиску механизмов для возврата украинского зерна на рынок. Генсек решал некоторые из этих вопросов. Он говорил с нами по поводу его планов и его дискуссий с украинцами и русскими по этому вопросу", - сказала Томас-Гринфилд.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из РФ и Белоруссии.Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.На прошлой неделе Гутерреш сообщил, что пытается содействовать диалогу для реинтеграции на мировой рынок как российских и белорусских продуктов и удобрений, так и сельскохозяйственного производства Украины.

https://ria.ru/20220428/nalogi-1785865959.html

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экономика, украина, оон, антониу гуттереш, сша, линда томас-гринфилд, белоруссия