ВСУ выпустили более 150 снарядов и мин по шести населенным пунктам в ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ выпустили более 150 снарядов и мин по шести населенным пунктам
Последствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что в понедельник украинские войска выпустили более 150 снарядов и мин, в том числе из "Града", по шести населённым пунктам республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более 150 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов. Были обстреляны районы шести населённых пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что в результате украинской агрессии один мирный житель был ранен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.