https://ria.ru/20220516/obstrel-1788913061.html

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка ранены два человека

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка ранены два человека - РИА Новости, 16.05.2022

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка ранены два человека

Два человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T22:44

2022-05-16T22:44

2022-05-16T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ атаковали Донецк, ранены два человека. В результате обстрела в Петровском районе, по ул. Шестакова, ранены мужчина и женщина. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220516/obstrel-1788912727.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины