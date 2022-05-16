https://ria.ru/20220516/obstrel-1788912727.html

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 16.05.2022

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T22:41

2022-05-16T22:41

2022-05-16T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220516/spetsoperatsiya-1788912450.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины