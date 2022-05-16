https://ria.ru/20220516/obstrel-1788796683.html
При обстреле Новоселовки была ранена мирная жительница
При обстреле Новоселовки была ранена мирная жительница - РИА Новости, 16.05.2022
При обстреле Новоселовки была ранена мирная жительница
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками населенного пункта Новоселовка, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:04
2022-05-16T14:04
2022-05-16T14:28
специальная военная операция на украине
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днр
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками населенного пункта Новоселовка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что в 13.00 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Новоселовку, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1955 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) населенного пункта Новоселовка по адресу улица Артема, 23", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что пострадавшая доставлена я Ясиноватскую центральную районную больницу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/spetsoperatsiya-1788703789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, днр
14:04 16.05.2022 (обновлено: 14:28 16.05.2022)
При обстреле Новоселовки была ранена мирная жительница
При обстреле Новоселовки со стороны ВСУ была ранена мирная жительница