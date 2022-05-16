Рейтинг@Mail.ru
ВТБ улучшает условия обслуживания кредитной "Карты возможностей" - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/obsluzhivanie-1788808893.html
ВТБ улучшает условия обслуживания кредитной "Карты возможностей"
ВТБ улучшает условия обслуживания кредитной "Карты возможностей" - РИА Новости, 16.05.2022
ВТБ улучшает условия обслуживания кредитной "Карты возможностей"
ВТБ улучшает условия обслуживания по своей флагманской кредитной "Карте возможностей" - беспроцентный период использования кредитных средств до 110 дней теперь... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:44
2022-05-16T14:44
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. ВТБ улучшает условия обслуживания по своей флагманской кредитной "Карте возможностей" - беспроцентный период использования кредитных средств до 110 дней теперь распространяется не только на покупки по карте, но и на снятие наличных и переводы, сообщает пресс-служба банка.Кроме того, по всем картам банк обновляет программу лояльности. Теперь за все траты в популярных категориях клиентам будет начисляться кешбэк размером от 2%, дополнительные бонусы предусмотрены для зарплатных клиентов."ВТБ постоянно анализирует предпочтения клиентов и рыночные тенденции, что позволяет нам предлагать самые актуальные условия обслуживания по своим карточным продуктам. Мы понимаем, что кредитная карта нужна для комфортного распоряжения денежными средствами здесь и сейчас, поэтому сделали ее условия еще более привлекательными. Теперь владелец кредитки ВТБ может пользоваться средствами банка 3,5 месяца и не платить проценты за снятие наличных или за переводы на карты других банков", – сказал член правления ВТБ Святослав Островский.Кроме того, как сообщает пресс-служба банка, ВТБ вводит единую систему вознаграждений, позволяющую получать кешбэк за оплату покупок в трех популярных категориях. Банк также переходит на единую бонусную валюту – мультибонусы, которыми можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы и у партнеров."В рамках переформатирования нашей программы лояльности мы учитывали решения регулятора и изменения конъюнктуры рынка. При этом мы стремились сохранить для клиента максимально возможную выгоду от использования наших карт и сделать процесс начисления бонусов более простым и понятным. Теперь программа лояльности ВТБ – это единый маркетплейс, прозрачная система начисления мультибонусов и единая бонусная валюта. Мы внимательно проанализировали транзакционную активность наших клиентов и определили самые востребованные категории для начисления повышенного кешбэка. Поэтому новая программа позволит большинству клиентов сохранить или даже увеличить уровень своих бонусных начислений, а для зарплатных клиентов предусмотрен повышенный кешбэк. При этом обслуживание Мультикарт остается полностью бесплатным", — добавил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.
https://realty.ria.ru/20220513/ipoteka-1788290357.html
https://ria.ru/20220512/vtb-1788197700.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб, новости компаний - экономика
14:44 16.05.2022
 

ВТБ улучшает условия обслуживания кредитной "Карты возможностей"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. ВТБ улучшает условия обслуживания по своей флагманской кредитной "Карте возможностей" - беспроцентный период использования кредитных средств до 110 дней теперь распространяется не только на покупки по карте, но и на снятие наличных и переводы, сообщает пресс-служба банка.
Кроме того, по всем картам банк обновляет программу лояльности. Теперь за все траты в популярных категориях клиентам будет начисляться кешбэк размером от 2%, дополнительные бонусы предусмотрены для зарплатных клиентов.
Сотрудник протирает стекла двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 12:15
ВТБ зафиксировал двукратный рост спроса на ипотеку после снижения ставок
"ВТБ постоянно анализирует предпочтения клиентов и рыночные тенденции, что позволяет нам предлагать самые актуальные условия обслуживания по своим карточным продуктам. Мы понимаем, что кредитная карта нужна для комфортного распоряжения денежными средствами здесь и сейчас, поэтому сделали ее условия еще более привлекательными. Теперь владелец кредитки ВТБ может пользоваться средствами банка 3,5 месяца и не платить проценты за снятие наличных или за переводы на карты других банков", – сказал член правления ВТБ Святослав Островский.
Кроме того, как сообщает пресс-служба банка, ВТБ вводит единую систему вознаграждений, позволяющую получать кешбэк за оплату покупок в трех популярных категориях. Банк также переходит на единую бонусную валюту – мультибонусы, которыми можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы и у партнеров.
"В рамках переформатирования нашей программы лояльности мы учитывали решения регулятора и изменения конъюнктуры рынка. При этом мы стремились сохранить для клиента максимально возможную выгоду от использования наших карт и сделать процесс начисления бонусов более простым и понятным. Теперь программа лояльности ВТБ – это единый маркетплейс, прозрачная система начисления мультибонусов и единая бонусная валюта. Мы внимательно проанализировали транзакционную активность наших клиентов и определили самые востребованные категории для начисления повышенного кешбэка. Поэтому новая программа позволит большинству клиентов сохранить или даже увеличить уровень своих бонусных начислений, а для зарплатных клиентов предусмотрен повышенный кешбэк. При этом обслуживание Мультикарт остается полностью бесплатным", — добавил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 19:00
В ВТБ рассказали о росте спроса на путешествия поездами в майские праздники
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала