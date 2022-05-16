https://ria.ru/20220516/obsluzhivanie-1788808893.html

ВТБ улучшает условия обслуживания кредитной "Карты возможностей"

ВТБ улучшает условия обслуживания кредитной "Карты возможностей" - РИА Новости, 16.05.2022

ВТБ улучшает условия обслуживания кредитной "Карты возможностей"

ВТБ улучшает условия обслуживания по своей флагманской кредитной "Карте возможностей" - беспроцентный период использования кредитных средств до 110 дней теперь... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:44

2022-05-16T14:44

2022-05-16T14:44

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. ВТБ улучшает условия обслуживания по своей флагманской кредитной "Карте возможностей" - беспроцентный период использования кредитных средств до 110 дней теперь распространяется не только на покупки по карте, но и на снятие наличных и переводы, сообщает пресс-служба банка.Кроме того, по всем картам банк обновляет программу лояльности. Теперь за все траты в популярных категориях клиентам будет начисляться кешбэк размером от 2%, дополнительные бонусы предусмотрены для зарплатных клиентов."ВТБ постоянно анализирует предпочтения клиентов и рыночные тенденции, что позволяет нам предлагать самые актуальные условия обслуживания по своим карточным продуктам. Мы понимаем, что кредитная карта нужна для комфортного распоряжения денежными средствами здесь и сейчас, поэтому сделали ее условия еще более привлекательными. Теперь владелец кредитки ВТБ может пользоваться средствами банка 3,5 месяца и не платить проценты за снятие наличных или за переводы на карты других банков", – сказал член правления ВТБ Святослав Островский.Кроме того, как сообщает пресс-служба банка, ВТБ вводит единую систему вознаграждений, позволяющую получать кешбэк за оплату покупок в трех популярных категориях. Банк также переходит на единую бонусную валюту – мультибонусы, которыми можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы и у партнеров."В рамках переформатирования нашей программы лояльности мы учитывали решения регулятора и изменения конъюнктуры рынка. При этом мы стремились сохранить для клиента максимально возможную выгоду от использования наших карт и сделать процесс начисления бонусов более простым и понятным. Теперь программа лояльности ВТБ – это единый маркетплейс, прозрачная система начисления мультибонусов и единая бонусная валюта. Мы внимательно проанализировали транзакционную активность наших клиентов и определили самые востребованные категории для начисления повышенного кешбэка. Поэтому новая программа позволит большинству клиентов сохранить или даже увеличить уровень своих бонусных начислений, а для зарплатных клиентов предусмотрен повышенный кешбэк. При этом обслуживание Мультикарт остается полностью бесплатным", — добавил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.

https://realty.ria.ru/20220513/ipoteka-1788290357.html

https://ria.ru/20220512/vtb-1788197700.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика