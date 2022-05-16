https://ria.ru/20220516/obsluzhivanie-1788808893.html
ВТБ улучшает условия обслуживания кредитной "Карты возможностей"
ВТБ улучшает условия обслуживания кредитной "Карты возможностей" - РИА Новости, 16.05.2022
ВТБ улучшает условия обслуживания кредитной "Карты возможностей"
ВТБ улучшает условия обслуживания по своей флагманской кредитной "Карте возможностей" - беспроцентный период использования кредитных средств до 110 дней теперь... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:44
2022-05-16T14:44
2022-05-16T14:44
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. ВТБ улучшает условия обслуживания по своей флагманской кредитной "Карте возможностей" - беспроцентный период использования кредитных средств до 110 дней теперь распространяется не только на покупки по карте, но и на снятие наличных и переводы, сообщает пресс-служба банка.Кроме того, по всем картам банк обновляет программу лояльности. Теперь за все траты в популярных категориях клиентам будет начисляться кешбэк размером от 2%, дополнительные бонусы предусмотрены для зарплатных клиентов."ВТБ постоянно анализирует предпочтения клиентов и рыночные тенденции, что позволяет нам предлагать самые актуальные условия обслуживания по своим карточным продуктам. Мы понимаем, что кредитная карта нужна для комфортного распоряжения денежными средствами здесь и сейчас, поэтому сделали ее условия еще более привлекательными. Теперь владелец кредитки ВТБ может пользоваться средствами банка 3,5 месяца и не платить проценты за снятие наличных или за переводы на карты других банков", – сказал член правления ВТБ Святослав Островский.Кроме того, как сообщает пресс-служба банка, ВТБ вводит единую систему вознаграждений, позволяющую получать кешбэк за оплату покупок в трех популярных категориях. Банк также переходит на единую бонусную валюту – мультибонусы, которыми можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы и у партнеров."В рамках переформатирования нашей программы лояльности мы учитывали решения регулятора и изменения конъюнктуры рынка. При этом мы стремились сохранить для клиента максимально возможную выгоду от использования наших карт и сделать процесс начисления бонусов более простым и понятным. Теперь программа лояльности ВТБ – это единый маркетплейс, прозрачная система начисления мультибонусов и единая бонусная валюта. Мы внимательно проанализировали транзакционную активность наших клиентов и определили самые востребованные категории для начисления повышенного кешбэка. Поэтому новая программа позволит большинству клиентов сохранить или даже увеличить уровень своих бонусных начислений, а для зарплатных клиентов предусмотрен повышенный кешбэк. При этом обслуживание Мультикарт остается полностью бесплатным", — добавил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.
https://realty.ria.ru/20220513/ipoteka-1788290357.html
https://ria.ru/20220512/vtb-1788197700.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. ВТБ улучшает условия обслуживания по своей флагманской кредитной "Карте возможностей" - беспроцентный период использования кредитных средств до 110 дней теперь распространяется не только на покупки по карте, но и на снятие наличных и переводы, сообщает пресс-служба банка.
Кроме того, по всем картам банк обновляет программу лояльности. Теперь за все траты в популярных категориях клиентам будет начисляться кешбэк размером от 2%, дополнительные бонусы предусмотрены для зарплатных клиентов.
"ВТБ
постоянно анализирует предпочтения клиентов и рыночные тенденции, что позволяет нам предлагать самые актуальные условия обслуживания по своим карточным продуктам. Мы понимаем, что кредитная карта нужна для комфортного распоряжения денежными средствами здесь и сейчас, поэтому сделали ее условия еще более привлекательными. Теперь владелец кредитки ВТБ может пользоваться средствами банка 3,5 месяца и не платить проценты за снятие наличных или за переводы на карты других банков", – сказал член правления ВТБ Святослав Островский.
Кроме того, как сообщает пресс-служба банка, ВТБ вводит единую систему вознаграждений, позволяющую получать кешбэк за оплату покупок в трех популярных категориях. Банк также переходит на единую бонусную валюту – мультибонусы, которыми можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы и у партнеров.
"В рамках переформатирования нашей программы лояльности мы учитывали решения регулятора и изменения конъюнктуры рынка. При этом мы стремились сохранить для клиента максимально возможную выгоду от использования наших карт и сделать процесс начисления бонусов более простым и понятным. Теперь программа лояльности ВТБ – это единый маркетплейс, прозрачная система начисления мультибонусов и единая бонусная валюта. Мы внимательно проанализировали транзакционную активность наших клиентов и определили самые востребованные категории для начисления повышенного кешбэка. Поэтому новая программа позволит большинству клиентов сохранить или даже увеличить уровень своих бонусных начислений, а для зарплатных клиентов предусмотрен повышенный кешбэк. При этом обслуживание Мультикарт остается полностью бесплатным", — добавил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.