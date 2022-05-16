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Рябков: в России не готовы говорить об обмене Бута на баскетболистку из США
Рябков: в России не готовы говорить об обмене Бута на баскетболистку из США - РИА Новости, 16.05.2022
Рябков: в России не готовы говорить об обмене Бута на баскетболистку из США
В РФ пока не готовы говорить о возможности обмена Виктора Бута на задержанную в Москве американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, нужно дождаться завершения... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:01
2022-05-16T10:01
2022-05-16T10:01
в мире
сша
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В РФ пока не готовы говорить о возможности обмена Виктора Бута на задержанную в Москве американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, нужно дождаться завершения судебных процедур по ее делу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы видели так же, как и администрация США, сообщения, которые в последние дни появлялись в связи с прошедшим судебным слушанием по ее делу. Я меньше всего хотел бы комментировать происходящее, потому что без завершения судебных процедур в принципе говорить о чем бы то ни было просто неправильно, ошибочно и оснований для этого нет никаких", - сказал Рябков журналистам.
https://rsport.ria.ru/20220513/basketbol-1788354254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Рябков: в России не готовы говорить об обмене Бута на баскетболистку из США
Замглавы МИД Рябков: в России пока не готовы говорить об обмене Бута на баскетболистку