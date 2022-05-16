https://ria.ru/20220516/obmen-1788739155.html

Рябков: в России не готовы говорить об обмене Бута на баскетболистку из США

Рябков: в России не готовы говорить об обмене Бута на баскетболистку из США - РИА Новости, 16.05.2022

Рябков: в России не готовы говорить об обмене Бута на баскетболистку из США

В РФ пока не готовы говорить о возможности обмена Виктора Бута на задержанную в Москве американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, нужно дождаться завершения... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:01

2022-05-16T10:01

2022-05-16T10:01

в мире

сша

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В РФ пока не готовы говорить о возможности обмена Виктора Бута на задержанную в Москве американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, нужно дождаться завершения судебных процедур по ее делу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы видели так же, как и администрация США, сообщения, которые в последние дни появлялись в связи с прошедшим судебным слушанием по ее делу. Я меньше всего хотел бы комментировать происходящее, потому что без завершения судебных процедур в принципе говорить о чем бы то ни было просто неправильно, ошибочно и оснований для этого нет никаких", - сказал Рябков журналистам.

https://rsport.ria.ru/20220513/basketbol-1788354254.html

сша

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша