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Российская делегация отправится на похороны лидера ОАЭ - РИА Новости, 16.05.2022
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Российская делегация отправится на похороны лидера ОАЭ
Российская делегация отправится на похороны лидера ОАЭ - РИА Новости, 16.05.2022
Российская делегация отправится на похороны лидера ОАЭ
Правительственная делегация РФ направится в понедельник в ОАЭ для участия в траурных мероприятиях в связи со смертью президента Эмиратов Халифы бен Зейда Аль... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:34
2022-05-16T09:59
в мире
оаэ
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительственная делегация РФ направится в понедельник в ОАЭ для участия в траурных мероприятиях в связи со смертью президента Эмиратов Халифы бен Зейда Аль Нахайяна, заявил РИА Новости дипломатический источник."Делегация вылетает сегодня. Ее состав озвучат позже", - сказал собеседник РИА Новости.Правивший страной с 2004 года президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни на 73-м году жизни. Полномочия руководителя страны переданы брату президента 61-летнему Мухаммеду бен Зейду. Такое решение единогласно принял верховный федеральный совет ОАЭ, в который входят правители семи эмиратов.
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в мире, оаэ
09:34 16.05.2022 (обновлено: 09:59 16.05.2022)
 
Российская делегация отправится на похороны лидера ОАЭ

Российская делегация примет участие в траурных мероприятиях в связи со смертью лидера ОАЭ

© AFP 2022 / Karim SahibПриспущенный флаг у мечети шейха Зайда в Абу-Даби в знак траура в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Зейда Аль Нахайяна
Приспущенный флаг у мечети шейха Зайда в Абу-Даби в знак траура в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Зейда Аль Нахайяна - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
Приспущенный флаг у мечети шейха Зайда в Абу-Даби в знак траура в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Зейда Аль Нахайяна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительственная делегация РФ направится в понедельник в ОАЭ для участия в траурных мероприятиях в связи со смертью президента Эмиратов Халифы бен Зейда Аль Нахайяна, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Делегация вылетает сегодня. Ее состав озвучат позже", - сказал собеседник РИА Новости.
Правивший страной с 2004 года президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни на 73-м году жизни. Полномочия руководителя страны переданы брату президента 61-летнему Мухаммеду бен Зейду. Такое решение единогласно принял верховный федеральный совет ОАЭ, в который входят правители семи эмиратов.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 23:15
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