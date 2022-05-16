09:34 16.05.2022 (обновлено: 09:59 16.05.2022)
Российская делегация отправится на похороны лидера ОАЭ
Российская делегация примет участие в траурных мероприятиях в связи со смертью лидера ОАЭ
© AFP 2022 / Karim SahibПриспущенный флаг у мечети шейха Зайда в Абу-Даби в знак траура в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Зейда Аль Нахайяна
Приспущенный флаг у мечети шейха Зайда в Абу-Даби в знак траура в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Зейда Аль Нахайяна
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительственная делегация РФ направится в понедельник в ОАЭ для участия в траурных мероприятиях в связи со смертью президента Эмиратов Халифы бен Зейда Аль Нахайяна, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Делегация вылетает сегодня. Ее состав озвучат позже", - сказал собеседник РИА Новости.
Правивший страной с 2004 года президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни на 73-м году жизни. Полномочия руководителя страны переданы брату президента 61-летнему Мухаммеду бен Зейду. Такое решение единогласно принял верховный федеральный совет ОАЭ, в который входят правители семи эмиратов.