https://ria.ru/20220516/oae-1788734743.html

Российская делегация отправится на похороны лидера ОАЭ

Российская делегация отправится на похороны лидера ОАЭ - РИА Новости, 16.05.2022

Российская делегация отправится на похороны лидера ОАЭ

Правительственная делегация РФ направится в понедельник в ОАЭ для участия в траурных мероприятиях в связи со смертью президента Эмиратов Халифы бен Зейда Аль... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:34

2022-05-16T09:34

2022-05-16T09:59

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительственная делегация РФ направится в понедельник в ОАЭ для участия в траурных мероприятиях в связи со смертью президента Эмиратов Халифы бен Зейда Аль Нахайяна, заявил РИА Новости дипломатический источник."Делегация вылетает сегодня. Ее состав озвучат позже", - сказал собеседник РИА Новости.Правивший страной с 2004 года президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни на 73-м году жизни. Полномочия руководителя страны переданы брату президента 61-летнему Мухаммеду бен Зейду. Такое решение единогласно принял верховный федеральный совет ОАЭ, в который входят правители семи эмиратов.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оаэ