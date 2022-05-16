https://ria.ru/20220516/neft-1788719456.html

СМИ: Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года

СМИ: Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года - РИА Новости, 16.05.2022

СМИ: Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года

Германия откажется от импорта российской нефти до конца этого года, даже если европейские страны не согласуют эту меру для очередного пакета санкций, передает... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T04:22

2022-05-16T04:22

2022-05-16T08:32

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Германия откажется от импорта российской нефти до конца этого года, даже если европейские страны не согласуют эту меру для очередного пакета санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.Как утверждается, кабинет канцлера Олафа Шольца настроен добиться того же от партнеров по Евросоюзу. Берлин уже заключает сделки с альтернативными поставщиками энергоносителей, однако список стран, которые восполнят дефицит нефти, пока не озвучивается. Правительство Германии уверено, что сможет решить логистические вопросы в течение шести-семи месяцев, добавили собеседники агентства.По данным Блумберга, тема нефтяных санкций и энергетической безопасности станет главной на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые запланированы на четверг, а также на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в пятницу.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России после начала военной операции на Украине. В ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестая волна ограничений предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют эту инициативу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/neft-1788591564.html

https://ria.ru/20220515/soglasie-1788674670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, германия, евросоюз, в мире, россия