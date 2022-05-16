https://ria.ru/20220516/nato-1788891761.html
Главы МИД Финляндии и Швеции обсудят с Чавушоглу детали членства в НАТО
Главы МИД Финляндии и Швеции обсудят с Чавушоглу детали членства в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
Главы МИД Финляндии и Швеции обсудят с Чавушоглу детали членства в НАТО
Главы МИД Финляндии и Швеции отправятся с визитом в Турцию для обсуждения деталей по членству НАТО, они встретятся с главой МИД Турции в Анкаре, передает... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:42
2022-05-16T19:42
2022-05-16T19:42
в мире
анн линде (мид швеции)
мевлют чавушоглу
пекка хаависто
швеция
турция
финляндия
нато
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Главы МИД Финляндии и Швеции отправятся с визитом в Турцию для обсуждения деталей по членству НАТО, они встретятся с главой МИД Турции в Анкаре, передает агентство "Анадолу"."В заявлении, сделанном шведским министерством иностранных дел официальному информационному агентству Швеции ТТ, говорится, что главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто отправятся в Турцию для обсуждения своих заявлений по вступлению в НАТО", - передает агентство.В заявлении отмечается, что министры встретятся с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.
https://radiosputnik.ria.ru/20220516/odkb-1788870948.html
швеция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анн линде (мид швеции), мевлют чавушоглу, пекка хаависто, швеция, турция, финляндия, нато
Главы МИД Финляндии и Швеции обсудят с Чавушоглу детали членства в НАТО
Главы МИД Финляндии и Швеции поедут в Турцию для обсуждения заявлений по вступлению в НАТО