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Главы МИД Финляндии и Швеции обсудят с Чавушоглу детали членства в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
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Главы МИД Финляндии и Швеции обсудят с Чавушоглу детали членства в НАТО
Главы МИД Финляндии и Швеции обсудят с Чавушоглу детали членства в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
Главы МИД Финляндии и Швеции обсудят с Чавушоглу детали членства в НАТО
Главы МИД Финляндии и Швеции отправятся с визитом в Турцию для обсуждения деталей по членству НАТО, они встретятся с главой МИД Турции в Анкаре, передает... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:42
2022-05-16T19:42
в мире
анн линде (мид швеции)
мевлют чавушоглу
пекка хаависто
швеция
турция
финляндия
нато
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Главы МИД Финляндии и Швеции отправятся с визитом в Турцию для обсуждения деталей по членству НАТО, они встретятся с главой МИД Турции в Анкаре, передает агентство "Анадолу"."В заявлении, сделанном шведским министерством иностранных дел официальному информационному агентству Швеции ТТ, говорится, что главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто отправятся в Турцию для обсуждения своих заявлений по вступлению в НАТО", - передает агентство.В заявлении отмечается, что министры встретятся с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.
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швеция
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в мире, анн линде (мид швеции), мевлют чавушоглу, пекка хаависто, швеция, турция, финляндия, нато
19:42 16.05.2022
 
Главы МИД Финляндии и Швеции обсудят с Чавушоглу детали членства в НАТО

Главы МИД Финляндии и Швеции поедут в Турцию для обсуждения заявлений по вступлению в НАТО

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Главы МИД Финляндии и Швеции отправятся с визитом в Турцию для обсуждения деталей по членству НАТО, они встретятся с главой МИД Турции в Анкаре, передает агентство "Анадолу".
"В заявлении, сделанном шведским министерством иностранных дел официальному информационному агентству Швеции ТТ, говорится, что главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто отправятся в Турцию для обсуждения своих заявлений по вступлению в НАТО", - передает агентство.
В заявлении отмечается, что министры встретятся с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.
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В миреАнн Линде (МИД Швеции)Мевлют ЧавушоглуПекка ХаавистоШвецияТурцияФинляндияНАТО
 
 
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