https://ria.ru/20220516/nato-1788891761.html

Главы МИД Финляндии и Швеции обсудят с Чавушоглу детали членства в НАТО

Главы МИД Финляндии и Швеции обсудят с Чавушоглу детали членства в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022

Главы МИД Финляндии и Швеции обсудят с Чавушоглу детали членства в НАТО

Главы МИД Финляндии и Швеции отправятся с визитом в Турцию для обсуждения деталей по членству НАТО, они встретятся с главой МИД Турции в Анкаре, передает... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:42

2022-05-16T19:42

2022-05-16T19:42

в мире

анн линде (мид швеции)

мевлют чавушоглу

пекка хаависто

швеция

турция

финляндия

нато

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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Главы МИД Финляндии и Швеции отправятся с визитом в Турцию для обсуждения деталей по членству НАТО, они встретятся с главой МИД Турции в Анкаре, передает агентство "Анадолу"."В заявлении, сделанном шведским министерством иностранных дел официальному информационному агентству Швеции ТТ, говорится, что главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто отправятся в Турцию для обсуждения своих заявлений по вступлению в НАТО", - передает агентство.В заявлении отмечается, что министры встретятся с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

https://radiosputnik.ria.ru/20220516/odkb-1788870948.html

швеция

турция

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, анн линде (мид швеции), мевлют чавушоглу, пекка хаависто, швеция, турция, финляндия, нато