https://ria.ru/20220516/nato-1788865646.html

Орбан призвал не превращать НАТО в Антанту

Орбан призвал не превращать НАТО в Антанту - РИА Новости, 16.05.2022

Орбан призвал не превращать НАТО в Антанту

НАТО - это оборонительный альянс, не военный, а поставки оружия одной из сторон приближают к конфликту, заявил в речи после переизбрания премьер-министр Венгрии РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:44

2022-05-16T17:44

2022-05-16T17:44

в мире

венгрия

виктор орбан

нато

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. НАТО - это оборонительный альянс, не военный, а поставки оружия одной из сторон приближают к конфликту, заявил в речи после переизбрания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."НАТО - это оборонительный союз, ...не Антанта, и не должна в нее превратиться", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.По его словам, тот, кто посылает оружие, уже "на полдороге" к конфликту."Но Венгрия на стороне мира, поэтому мы хотим немедленного прекращения огня и мирных переговоров и будем придерживаться своей позиции", - сказал Орбан.Ранее Венгрия отказалась поставлять оружие Украине и запретила транзит оружия через свою территорию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788750679.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, виктор орбан, нато