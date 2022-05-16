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Орбан призвал не превращать НАТО в Антанту - РИА Новости, 16.05.2022
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Орбан призвал не превращать НАТО в Антанту
Орбан призвал не превращать НАТО в Антанту - РИА Новости, 16.05.2022
Орбан призвал не превращать НАТО в Антанту
НАТО - это оборонительный альянс, не военный, а поставки оружия одной из сторон приближают к конфликту, заявил в речи после переизбрания премьер-министр Венгрии РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:44
2022-05-16T17:44
в мире
венгрия
виктор орбан
нато
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. НАТО - это оборонительный альянс, не военный, а поставки оружия одной из сторон приближают к конфликту, заявил в речи после переизбрания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."НАТО - это оборонительный союз, ...не Антанта, и не должна в нее превратиться", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.По его словам, тот, кто посылает оружие, уже "на полдороге" к конфликту."Но Венгрия на стороне мира, поэтому мы хотим немедленного прекращения огня и мирных переговоров и будем придерживаться своей позиции", - сказал Орбан.Ранее Венгрия отказалась поставлять оружие Украине и запретила транзит оружия через свою территорию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, венгрия, виктор орбан, нато
17:44 16.05.2022
 
Орбан призвал не превращать НАТО в Антанту

Премьер Венгрии Орбан напомнил, что НАТО — это оборонительный союз, а не военный

© AP Photo / Olivier HosletПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Olivier Hoslet
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. НАТО - это оборонительный альянс, не военный, а поставки оружия одной из сторон приближают к конфликту, заявил в речи после переизбрания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"НАТО - это оборонительный союз, ...не Антанта, и не должна в нее превратиться", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.
По его словам, тот, кто посылает оружие, уже "на полдороге" к конфликту.
"Но Венгрия на стороне мира, поэтому мы хотим немедленного прекращения огня и мирных переговоров и будем придерживаться своей позиции", - сказал Орбан.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
10:54
Глава МИД Литвы назвал ЕС заложником Венгрии
Ранее Венгрия отказалась поставлять оружие Украине и запретила транзит оружия через свою территорию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанНАТО
 
 
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