Орбан призвал не превращать НАТО в Антанту
Премьер Венгрии Орбан напомнил, что НАТО — это оборонительный союз, а не военный
© AP Photo / Olivier HosletПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Hoslet
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. НАТО - это оборонительный альянс, не военный, а поставки оружия одной из сторон приближают к конфликту, заявил в речи после переизбрания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"НАТО - это оборонительный союз, ...не Антанта, и не должна в нее превратиться", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.
По его словам, тот, кто посылает оружие, уже "на полдороге" к конфликту.
"Но Венгрия на стороне мира, поэтому мы хотим немедленного прекращения огня и мирных переговоров и будем придерживаться своей позиции", - сказал Орбан.
Ранее Венгрия отказалась поставлять оружие Украине и запретила транзит оружия через свою территорию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.