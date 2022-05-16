https://ria.ru/20220516/nato-1788862758.html

Макрон поддержал решение Швеции вступить в НАТО

Макрон поддержал решение Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022

Макрон поддержал решение Швеции вступить в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон всецело поддерживает решение Швеции о вступлении в НАТО, сообщил Елисейский дворец. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:39

2022-05-16T17:39

2022-05-16T17:44

в мире

франция

эммануэль макрон

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финляндия

нато

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон всецело поддерживает решение Швеции о вступлении в НАТО, сообщил Елисейский дворец.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа."Президент Республики всецело поддерживает суверенное решение Швеции о скорейшем присоединении к НАТО", - говорится в коммюнике, которое цитирует Елисейский дворец. Ранее Макрон аналогичным образом поддержал вступление в альянс Финляндии. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

франция

швеция

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, эммануэль макрон, швеция, финляндия, нато