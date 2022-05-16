https://ria.ru/20220516/nato-1788836287.html

Швеция проинформирует НАТО о желании присоединиться к альянсу

Швеция проинформирует НАТО о желании присоединиться к альянсу - РИА Новости, 16.05.2022

Швеция проинформирует НАТО о желании присоединиться к альянсу

Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна проинформирует НАТО о желании присоединиться к альянсу, сообщает местное радио Sveriges Radio. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:10

2022-05-16T16:10

2022-05-16T16:17

в мире

швеция

магдалена андерссон

нато

финляндия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна проинформирует НАТО о желании присоединиться к альянсу, сообщает местное радио Sveriges Radio.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Кирилл Волков

в мире, швеция, магдалена андерссон, нато, финляндия