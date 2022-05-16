НАТО как союз может сделать крайне мало, заявил Кулеба
Кулеба: конфликт на Украине показал, что НАТО как союз может сделать крайне мало
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал, что при необходимости НАТО как союз, в отличие от Европейского союза, может сделать крайне мало, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, в начале конфликта "считалось, что НАТО сильна, и НАТО может действовать", а Евросоюз способен лишь "выражать различные уровни беспокойства", однако конфликт продемонстрировал обратное.
"Это НАТО как союз, как институт может сделать очень мало, если вообще что-либо, участники очень помогли... Но НАТО как союз не сделал ничего. От Евросоюза - санкции, сильные политические заявления, экономическая помощь, финансирование военной помощи Украине. ЕС вернулся на правильный путь... как тот, кто может формировать будущее Европы", - сказал Кулеба в интервью агентству Блумберг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.