https://ria.ru/20220516/nato-1788831467.html

НАТО как союз может сделать крайне мало, заявил Кулеба

НАТО как союз может сделать крайне мало, заявил Кулеба - РИА Новости, 16.05.2022

НАТО как союз может сделать крайне мало, заявил Кулеба

Конфликт на Украине продемонстрировал, что при необходимости НАТО как союз, в отличие от Европейского союза, может сделать крайне мало, считает министр... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:53

2022-05-16T15:53

2022-05-16T15:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

мид украины

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал, что при необходимости НАТО как союз, в отличие от Европейского союза, может сделать крайне мало, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.По словам Кулебы, в начале конфликта "считалось, что НАТО сильна, и НАТО может действовать", а Евросоюз способен лишь "выражать различные уровни беспокойства", однако конфликт продемонстрировал обратное."Это НАТО как союз, как институт может сделать очень мало, если вообще что-либо, участники очень помогли... Но НАТО как союз не сделал ничего. От Евросоюза - санкции, сильные политические заявления, экономическая помощь, финансирование военной помощи Украине. ЕС вернулся на правильный путь... как тот, кто может формировать будущее Европы", - сказал Кулеба в интервью агентству Блумберг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр