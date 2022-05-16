https://ria.ru/20220516/nato-1788824994.html

Финский депутат заявил, что цена вхождения страны в НАТО будет шокирующей

Финский депутат заявил, что цена вхождения страны в НАТО будет шокирующей - РИА Новости, 16.05.2022

Финский депутат заявил, что цена вхождения страны в НАТО будет шокирующей

Вхождение в НАТО очень дорого обойдется Финляндии, заявил депутат парламента страны, где сегодня обсуждают доклад правительства о возможном членстве в альянсе,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:34

2022-05-16T15:34

2022-05-16T15:34

в мире

петтери орпо

пекка хаависто

россия

финляндия

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая — РИА Новости. Вхождение в НАТО очень дорого обойдется Финляндии, заявил депутат парламента страны, где сегодня обсуждают доклад правительства о возможном членстве в альянсе, сообщает газета Helsingin sanomat.Количество желающих высказаться превысило 150 из общего числа в 200 депутатов, и обсуждения, вероятно, продлятся до среды, пишет издание. По его данным, 172 парламентария поддерживают вступление в НАТО, 10 против, девять не определились, по девяти нет информации."Цена этой натовской возни будет шокирующей, а нехватка энергии и продовольствия, которая вскоре отразится на жизни каждого финна, - это только начало", - заявил Ано Туртиайнен - единственный депутат в парламенте от созданной им Партии народной власти, в 2019 году исключенный из "Истинных финнов" за расистские высказывания.Пока все остальные выступающие поддерживают присоединение Финляндии к НАТО.Министр финансов и депутат от "Центристов" Анника Саарикко отметила, что люди не могут выбрать эпоху, но могут определить свои действия, а военные союзы сейчас являются практическим вариантом обеспечения безопасности финнов.Глава крупнейшей оппозиционной партии страны "Истинные финны" Риикка Пурра предположила, что после вступления Финляндии в НАТО влияние России на страну должно ослабнуть.Глава другой оппозиционной и самой популярной по последним соцопросам Коалиционной партии Петтери Орпо высказал мнение, что по этому вопросу больше нет разделения на правительство и оппозицию, а членство в НАТО максимально укрепит безопасность Финляндии.Министр обороны и депутат от "Центристов" Антти Кайкконен в своем выступлении подчеркнул, что страна не собирается "добиваться размещения ядерного оружия на финской земле".Глава внешнеполитического ведомства страны и депутат от "Зелёных" Пекка Хаависто заявил, что вхождение страны в НАТО в сочетании с национальной обороной лишь укрепит защитный потенциал страны.В своих выступлениях депутаты также отмечают, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу не направлено против кого-либо.

https://ria.ru/20220516/nato-1788805457.html

https://ria.ru/20220516/nato-1788788807.html

https://ria.ru/20220516/shvetsiya-1788715828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, петтери орпо, пекка хаависто, россия, финляндия, нато