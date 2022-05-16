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Финский депутат заявил, что цена вхождения страны в НАТО будет шокирующей - РИА Новости, 16.05.2022
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Финский депутат заявил, что цена вхождения страны в НАТО будет шокирующей
Финский депутат заявил, что цена вхождения страны в НАТО будет шокирующей - РИА Новости, 16.05.2022
Финский депутат заявил, что цена вхождения страны в НАТО будет шокирующей
Вхождение в НАТО очень дорого обойдется Финляндии, заявил депутат парламента страны, где сегодня обсуждают доклад правительства о возможном членстве в альянсе,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:34
2022-05-16T15:34
в мире
петтери орпо
пекка хаависто
россия
финляндия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая — РИА Новости. Вхождение в НАТО очень дорого обойдется Финляндии, заявил депутат парламента страны, где сегодня обсуждают доклад правительства о возможном членстве в альянсе, сообщает газета Helsingin sanomat.Количество желающих высказаться превысило 150 из общего числа в 200 депутатов, и обсуждения, вероятно, продлятся до среды, пишет издание. По его данным, 172 парламентария поддерживают вступление в НАТО, 10 против, девять не определились, по девяти нет информации."Цена этой натовской возни будет шокирующей, а нехватка энергии и продовольствия, которая вскоре отразится на жизни каждого финна, - это только начало", - заявил Ано Туртиайнен - единственный депутат в парламенте от созданной им Партии народной власти, в 2019 году исключенный из "Истинных финнов" за расистские высказывания.Пока все остальные выступающие поддерживают присоединение Финляндии к НАТО.Министр финансов и депутат от "Центристов" Анника Саарикко отметила, что люди не могут выбрать эпоху, но могут определить свои действия, а военные союзы сейчас являются практическим вариантом обеспечения безопасности финнов.Глава крупнейшей оппозиционной партии страны "Истинные финны" Риикка Пурра предположила, что после вступления Финляндии в НАТО влияние России на страну должно ослабнуть.Глава другой оппозиционной и самой популярной по последним соцопросам Коалиционной партии Петтери Орпо высказал мнение, что по этому вопросу больше нет разделения на правительство и оппозицию, а членство в НАТО максимально укрепит безопасность Финляндии.Министр обороны и депутат от "Центристов" Антти Кайкконен в своем выступлении подчеркнул, что страна не собирается "добиваться размещения ядерного оружия на финской земле".Глава внешнеполитического ведомства страны и депутат от "Зелёных" Пекка Хаависто заявил, что вхождение страны в НАТО в сочетании с национальной обороной лишь укрепит защитный потенциал страны.В своих выступлениях депутаты также отмечают, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу не направлено против кого-либо.
https://ria.ru/20220516/nato-1788805457.html
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в мире, петтери орпо, пекка хаависто, россия, финляндия, нато
15:34 16.05.2022
 
Финский депутат заявил, что цена вхождения страны в НАТО будет шокирующей

Финский депутат Туртиайнен заявил, что цена вхождения страны в НАТО будет шокирующей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая — РИА Новости. Вхождение в НАТО очень дорого обойдется Финляндии, заявил депутат парламента страны, где сегодня обсуждают доклад правительства о возможном членстве в альянсе, сообщает газета Helsingin sanomat.
Количество желающих высказаться превысило 150 из общего числа в 200 депутатов, и обсуждения, вероятно, продлятся до среды, пишет издание. По его данным, 172 парламентария поддерживают вступление в НАТО, 10 против, девять не определились, по девяти нет информации.
Лукашенко: Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
14:35
Россия не должна бороться с НАТО в одиночку, заявил Лукашенко
"Цена этой натовской возни будет шокирующей, а нехватка энергии и продовольствия, которая вскоре отразится на жизни каждого финна, - это только начало", - заявил Ано Туртиайнен - единственный депутат в парламенте от созданной им Партии народной власти, в 2019 году исключенный из "Истинных финнов" за расистские высказывания.
Пока все остальные выступающие поддерживают присоединение Финляндии к НАТО.
Министр финансов и депутат от "Центристов" Анника Саарикко отметила, что люди не могут выбрать эпоху, но могут определить свои действия, а военные союзы сейчас являются практическим вариантом обеспечения безопасности финнов.
Глава крупнейшей оппозиционной партии страны "Истинные финны" Риикка Пурра предположила, что после вступления Финляндии в НАТО влияние России на страну должно ослабнуть.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
13:29
"Это будет позор": турки призвали не пускать Швецию и Финляндию в НАТО
Глава другой оппозиционной и самой популярной по последним соцопросам Коалиционной партии Петтери Орпо высказал мнение, что по этому вопросу больше нет разделения на правительство и оппозицию, а членство в НАТО максимально укрепит безопасность Финляндии.
Министр обороны и депутат от "Центристов" Антти Кайкконен в своем выступлении подчеркнул, что страна не собирается "добиваться размещения ядерного оружия на финской земле".
Глава внешнеполитического ведомства страны и депутат от "Зелёных" Пекка Хаависто заявил, что вхождение страны в НАТО в сочетании с национальной обороной лишь укрепит защитный потенциал страны.
В своих выступлениях депутаты также отмечают, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу не направлено против кого-либо.
Лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар выступает на пресс-конференции в шведском парламенте в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
01:44
Лидер шведской оппозиционной партии высказалась против вступления в НАТО
 
В миреПеттери ОрпоПекка ХаавистоРоссияФинляндияНАТО
 
 
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