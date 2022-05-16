Финский депутат заявил, что цена вхождения страны в НАТО будет шокирующей
Финский депутат Туртиайнен заявил, что цена вхождения страны в НАТО будет шокирующей
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая — РИА Новости. Вхождение в НАТО очень дорого обойдется Финляндии, заявил депутат парламента страны, где сегодня обсуждают доклад правительства о возможном членстве в альянсе, сообщает газета Helsingin sanomat.
Количество желающих высказаться превысило 150 из общего числа в 200 депутатов, и обсуждения, вероятно, продлятся до среды, пишет издание. По его данным, 172 парламентария поддерживают вступление в НАТО, 10 против, девять не определились, по девяти нет информации.
"Цена этой натовской возни будет шокирующей, а нехватка энергии и продовольствия, которая вскоре отразится на жизни каждого финна, - это только начало", - заявил Ано Туртиайнен - единственный депутат в парламенте от созданной им Партии народной власти, в 2019 году исключенный из "Истинных финнов" за расистские высказывания.
Пока все остальные выступающие поддерживают присоединение Финляндии к НАТО.
Министр финансов и депутат от "Центристов" Анника Саарикко отметила, что люди не могут выбрать эпоху, но могут определить свои действия, а военные союзы сейчас являются практическим вариантом обеспечения безопасности финнов.
Глава крупнейшей оппозиционной партии страны "Истинные финны" Риикка Пурра предположила, что после вступления Финляндии в НАТО влияние России на страну должно ослабнуть.
Глава другой оппозиционной и самой популярной по последним соцопросам Коалиционной партии Петтери Орпо высказал мнение, что по этому вопросу больше нет разделения на правительство и оппозицию, а членство в НАТО максимально укрепит безопасность Финляндии.
Министр обороны и депутат от "Центристов" Антти Кайкконен в своем выступлении подчеркнул, что страна не собирается "добиваться размещения ядерного оружия на финской земле".
Глава внешнеполитического ведомства страны и депутат от "Зелёных" Пекка Хаависто заявил, что вхождение страны в НАТО в сочетании с национальной обороной лишь укрепит защитный потенциал страны.
В своих выступлениях депутаты также отмечают, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу не направлено против кого-либо.