https://ria.ru/20220516/nato-1788812173.html
Путин: НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны
Путин: НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны - РИА Новости, 16.05.2022
Путин: НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны
НАТО используется как инструмент внешней политики США, и делается это весьма агрессивно, искусно и настойчиво, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:56
2022-05-16T14:56
2022-05-16T15:10
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владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. НАТО используется как инструмент внешней политики США, и делается это весьма агрессивно, искусно и настойчиво, заявил президент России Владимир Путин."Что касается расширения Северо-атлантического альянса. Да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах внешнеполитических интересов Соединенных Штатов. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики по сути одной страны - достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно", - сказал президент России на саммите лидеров стран ОДКБ."Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, одкб, владимир путин
14:56 16.05.2022 (обновлено: 15:10 16.05.2022)
Путин: НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны
Путин заявил, что НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны