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Путин: НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны - РИА Новости, 16.05.2022
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Путин: НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны
Путин: НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны - РИА Новости, 16.05.2022
Путин: НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны
НАТО используется как инструмент внешней политики США, и делается это весьма агрессивно, искусно и настойчиво, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:56
2022-05-16T15:10
в мире
россия
нато
одкб
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. НАТО используется как инструмент внешней политики США, и делается это весьма агрессивно, искусно и настойчиво, заявил президент России Владимир Путин."Что касается расширения Северо-атлантического альянса. Да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах внешнеполитических интересов Соединенных Штатов. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики по сути одной страны - достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно", - сказал президент России на саммите лидеров стран ОДКБ."Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности", - добавил он.
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в мире, россия, нато, одкб, владимир путин
14:56 16.05.2022 (обновлено: 15:10 16.05.2022)
 
Путин: НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны

Путин заявил, что НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. НАТО используется как инструмент внешней политики США, и делается это весьма агрессивно, искусно и настойчиво, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается расширения Северо-атлантического альянса. Да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах внешнеполитических интересов Соединенных Штатов. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики по сути одной страны - достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно", - сказал президент России на саммите лидеров стран ОДКБ.
"Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности", - добавил он.
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
08:00
Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
 
В миреРоссияНАТООДКБВладимир Путин
 
 
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