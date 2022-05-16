https://ria.ru/20220516/nato-1788812173.html

Путин: НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны

Путин: НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны - РИА Новости, 16.05.2022

Путин: НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны

НАТО используется как инструмент внешней политики США, и делается это весьма агрессивно, искусно и настойчиво, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:56

2022-05-16T14:56

2022-05-16T15:10

в мире

россия

нато

одкб

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. НАТО используется как инструмент внешней политики США, и делается это весьма агрессивно, искусно и настойчиво, заявил президент России Владимир Путин."Что касается расширения Северо-атлантического альянса. Да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах внешнеполитических интересов Соединенных Штатов. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики по сути одной страны - достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно", - сказал президент России на саммите лидеров стран ОДКБ."Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности", - добавил он.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, одкб, владимир путин