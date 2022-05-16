https://ria.ru/20220516/nato-1788805457.html
Россия не должна бороться с НАТО в одиночку, заявил Лукашенко
Россия не должна бороться с НАТО в одиночку, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022
Россия не должна бороться с НАТО в одиночку, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не должна в одиночку бороться с попытками расширения НАТО. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:35
2022-05-16T14:35
2022-05-16T15:41
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александр лукашенко
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не должна в одиночку бороться с попытками расширения НАТО."Не только Россия должна выражать озабоченность и бороться в данный момент в одиночку с попыткой расширения НАТО", - сказал Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.Он призвал страны ОДКБ проявлять больше единства. "Пусть они (министры иностранных дел стран ОДКБ - ред.) подумают над тем, как нам реагировать в политической плоскости на новую волну расширения НАТО с учетом озвученных намерений известных государств. Мы должны заблаговременно выработать в организации свою позицию и довести до мирового сообщества. Мы в этом должны быть едины", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лукашенко: "Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО"
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку. Такое заявление он сделал в ходе саммита Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).
2022-05-16T14:35
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РИА Новости
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в мире, россия, одкб, нато, белоруссия, александр лукашенко
14:35 16.05.2022 (обновлено: 15:41 16.05.2022)
Россия не должна бороться с НАТО в одиночку, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку