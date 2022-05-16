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В Кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
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В Кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО
В Кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
В Кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО
В Кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО и будут анализировать все возможные последствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:02
2022-05-16T15:15
в мире
швеция
финляндия
нато
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО и будут анализировать все возможные последствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам представителя президентской администрации, на ситуацию будут смотреть "в прикладном плане, с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена в абсолютно безусловном порядке"."Мы очень внимательно будем следить за тем, что будет происходить, мы тщательно фиксируем заявления. Были заявления от шведской стороны о том, что Швеция не собирается даже в условиях членства в альянсе размещать у себя на территории какие-то иностранные военные базы или системы вооружения", — добавил Песков.Говоря в этом контексте о военной операции, он обратил внимание, что у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина "потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у Москвы бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента".В воскресенье обе страны, прежде сохранявшие нейтралитет, объявили о подаче заявки на членство в альянсе. В Стокгольме и Хельсинки приняли решение на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что рассмотрение обращений пройдет в ускоренном порядке. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Дмитрий Песков ранее говорил, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220516/nato-1788757564.html
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в мире, швеция, финляндия, нато, дмитрий песков, россия
13:02 16.05.2022 (обновлено: 15:15 16.05.2022)
 
В Кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Пресс-секретарь Песков назвал разницу между членством в НАТО Украины и Швеции с Финляндией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО и будут анализировать все возможные последствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что для нас, конечно, это вопрос, который мы отслеживаем самым тщательным образом. <…> Есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий. Мы не думаем, что <…> вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте", — сказал он.

По словам представителя президентской администрации, на ситуацию будут смотреть "в прикладном плане, с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена в абсолютно безусловном порядке".
"Мы очень внимательно будем следить за тем, что будет происходить, мы тщательно фиксируем заявления. Были заявления от шведской стороны о том, что Швеция не собирается даже в условиях членства в альянсе размещать у себя на территории какие-то иностранные военные базы или системы вооружения", — добавил Песков.
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Говоря в этом контексте о военной операции, он обратил внимание, что у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина "потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у Москвы бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента".
В воскресенье обе страны, прежде сохранявшие нейтралитет, объявили о подаче заявки на членство в альянсе. В Стокгольме и Хельсинки приняли решение на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что рассмотрение обращений пройдет в ускоренном порядке.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Дмитрий Песков ранее говорил, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.
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В миреШвецияФинляндияНАТОДмитрий ПесковРоссия
 
 
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