11:33 16.05.2022 (обновлено: 11:41 16.05.2022)
В МИД прокомментировали планы НАТО назвать Россию непосредственной угрозой
Рябков: если НАТО назовет Россию непосредственной угрозой, придется соответствовать этому
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя планы НАТО обозначить Россию как непосредственную угрозу, заявил, что РФ придется соответствовать этому.
"Будем создавать им непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки", - сообщил он журналистам. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщает, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как "непосредственная угроза".
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.