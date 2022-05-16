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Сайт магазина приложений NashStore подвергся DDOS-атаке - РИА Новости, 16.05.2022
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Сайт магазина приложений NashStore подвергся DDOS-атаке
Сайт магазина приложений NashStore подвергся DDOS-атаке - РИА Новости, 16.05.2022
Сайт магазина приложений NashStore подвергся DDOS-атаке
Сайт российского магазина мобильных приложений NashStore подвергся DDOS-атаке и может работать нестабильно, сообщили в самом маркетплейсе. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:25
2022-05-16T14:56
технологии
столото
альфа-банк
роснефть
google android
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сайт российского магазина мобильных приложений NashStore подвергся DDOS-атаке и может работать нестабильно, сообщили в самом маркетплейсе.NashStore должен был стать доступным для скачивания в понедельник в 12:30.По состоянию на 13:13 сайт приложения не работал, проверил корреспондент РИА Новости.NashStore — это магазин приложений для Android. Сейчас в маркетплейсе уже более тысячи программ, среди которых "Столото", "Банки.ру", Альфа-банк, "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "СберМаркет", Совкомбанк, Сетелем Банк, Gloria Jeans и многие другие. Однако оплата цифровых товаров тут пока недоступна.В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.
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Дарья Буймова
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технологии, столото, альфа-банк, роснефть, google android
13:25 16.05.2022 (обновлено: 14:56 16.05.2022)
 
Сайт магазина приложений NashStore подвергся DDOS-атаке

Сайт российского магазина приложений NashStore подвергся хакерской атаке

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сайт российского магазина мобильных приложений NashStore подвергся DDOS-атаке и может работать нестабильно, сообщили в самом маркетплейсе.
NashStore должен был стать доступным для скачивания в понедельник в 12:30.

"Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDOS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание из магазина может работать нестабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справиться с этой проблемой", — говорится в сообщении.

По состоянию на 13:13 сайт приложения не работал, проверил корреспондент РИА Новости.
Смартфон Samsung Galaxy S22 - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
12:10
Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания
NashStore — это магазин приложений для Android. Сейчас в маркетплейсе уже более тысячи программ, среди которых "Столото", "Банки.ру", Альфа-банк, "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "СберМаркет", Совкомбанк, Сетелем Банк, Gloria Jeans и многие другие. Однако оплата цифровых товаров тут пока недоступна.
В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.
Кибератака на Rutube, запуск NashStore и российская Википедия - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 21:04Клименко точка ру
Кибератака на Rutube, запуск NashStore и российская "Википедия"
 
ТехнологииСтолотоАльфа-банкРоснефтьGoogle Android
 
 
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