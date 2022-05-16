13:25 16.05.2022 (обновлено: 14:56 16.05.2022)
Сайт магазина приложений NashStore подвергся DDOS-атаке
Сайт российского магазина приложений NashStore подвергся хакерской атаке
Хакерская атака. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сайт российского магазина мобильных приложений NashStore подвергся DDOS-атаке и может работать нестабильно, сообщили в самом маркетплейсе.
NashStore должен был стать доступным для скачивания в понедельник в 12:30.
"Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDOS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание из магазина может работать нестабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справиться с этой проблемой", — говорится в сообщении.
По состоянию на 13:13 сайт приложения не работал, проверил корреспондент РИА Новости.
NashStore — это магазин приложений для Android. Сейчас в маркетплейсе уже более тысячи программ, среди которых "Столото", "Банки.ру", Альфа-банк, "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "СберМаркет", Совкомбанк, Сетелем Банк, Gloria Jeans и многие другие. Однако оплата цифровых товаров тут пока недоступна.
В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.