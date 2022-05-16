https://ria.ru/20220516/nashstore-1788787797.html

Сайт магазина приложений NashStore подвергся DDOS-атаке

Сайт магазина приложений NashStore подвергся DDOS-атаке - РИА Новости, 16.05.2022

Сайт магазина приложений NashStore подвергся DDOS-атаке

Сайт российского магазина мобильных приложений NashStore подвергся DDOS-атаке и может работать нестабильно, сообщили в самом маркетплейсе. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:25

2022-05-16T13:25

2022-05-16T14:56

технологии

столото

альфа-банк

роснефть

google android

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сайт российского магазина мобильных приложений NashStore подвергся DDOS-атаке и может работать нестабильно, сообщили в самом маркетплейсе.NashStore должен был стать доступным для скачивания в понедельник в 12:30.По состоянию на 13:13 сайт приложения не работал, проверил корреспондент РИА Новости.NashStore — это магазин приложений для Android. Сейчас в маркетплейсе уже более тысячи программ, среди которых "Столото", "Банки.ру", Альфа-банк, "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "СберМаркет", Совкомбанк, Сетелем Банк, Gloria Jeans и многие другие. Однако оплата цифровых товаров тут пока недоступна.В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.

https://ria.ru/20220516/prilozheniya-1788766366.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/1787700420.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, столото, альфа-банк, роснефть, google android