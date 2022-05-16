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РКН за десять лет заблокировал около 250 тысяч сайтов по продаже наркотиков - РИА Новости, 16.05.2022
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РКН за десять лет заблокировал около 250 тысяч сайтов по продаже наркотиков
РКН за десять лет заблокировал около 250 тысяч сайтов по продаже наркотиков - РИА Новости, 16.05.2022
РКН за десять лет заблокировал около 250 тысяч сайтов по продаже наркотиков
Роскомнадзор за 10 лет заблокировал около 250 тысяч сайтов по продаже наркотиков, более 160 тысяч материалов с детской порнографией, сообщил заместитель... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:46
2022-05-16T12:38
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
единая россия
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роскомнадзор за 10 лет заблокировал около 250 тысяч сайтов по продаже наркотиков, более 160 тысяч материалов с детской порнографией, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.Он проинформировал, что ограждение детей от опасного контента - одна из первых задач РКН."Мы занимаемся блокировкой опасной для детей информации без малого 10 лет. За эти годы с участием и наших граждан, и общественных организаций, мы выявили в открытом доступе и заблокировали около 250 тысяч сайтов по продаже наркотиков, более 160 тысяч материалов с детской порнографией", - сказал Субботин на заседании комиссии Генсовета ЕР по защите материнства, детства и поддержке семьи на тему летнего детского отдыха.По его словам, также за эти годы заблокировали 150 тысяч материалов с информацией о способах самоубийства, зачастую с призывами самоубийства, более 43 тысяч страниц сайтов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, которые были направлены на несовершеннолетнюю аудиторию.Также Субботин добавил, что подобные угрозы актуальны и на сегодняшний день. Он отметил, что Роскомнадзор наладил с российскими интернет-площадками эффективное взаимодействие, сейчас удаление опасного контента осуществляется в течение двух часов.
https://ria.ru/20220515/roskomnadzor-1788650838.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия, общество
11:46 16.05.2022 (обновлено: 12:38 16.05.2022)
 
РКН за десять лет заблокировал около 250 тысяч сайтов по продаже наркотиков

Роскомнадзор за десять лет заблокировал около 250 тысяч сайтов по продаже наркотиков

© РИА Новости / Наталья РябоваРуки на клавиатуре
Руки на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Наталья Рябова
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роскомнадзор за 10 лет заблокировал около 250 тысяч сайтов по продаже наркотиков, более 160 тысяч материалов с детской порнографией, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.
Он проинформировал, что ограждение детей от опасного контента - одна из первых задач РКН.
"Мы занимаемся блокировкой опасной для детей информации без малого 10 лет. За эти годы с участием и наших граждан, и общественных организаций, мы выявили в открытом доступе и заблокировали около 250 тысяч сайтов по продаже наркотиков, более 160 тысяч материалов с детской порнографией", - сказал Субботин на заседании комиссии Генсовета ЕР по защите материнства, детства и поддержке семьи на тему летнего детского отдыха.
По его словам, также за эти годы заблокировали 150 тысяч материалов с информацией о способах самоубийства, зачастую с призывами самоубийства, более 43 тысяч страниц сайтов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, которые были направлены на несовершеннолетнюю аудиторию.
Также Субботин добавил, что подобные угрозы актуальны и на сегодняшний день. Он отметил, что Роскомнадзор наладил с российскими интернет-площадками эффективное взаимодействие, сейчас удаление опасного контента осуществляется в течение двух часов.
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