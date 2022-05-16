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Командующий ЗВО вручил награды отличившимся в спецоперации на Украине - РИА Новости, 16.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/nagrady-1788729328.html
Командующий ЗВО вручил награды отличившимся в спецоперации на Украине
Командующий ЗВО вручил награды отличившимся в спецоперации на Украине - РИА Новости, 16.05.2022
Командующий ЗВО вручил награды отличившимся в спецоперации на Украине
Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев вручил госнаграды отличившимся в ходе спецоперации военным, сообщили... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:51
2022-05-16T09:59
специальная военная операция на украине
западный военный округ (зво)
россия
общество
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев вручил госнаграды отличившимся в ходе спецоперации военным, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Ордена и медали были вручены более 20 солдатам, сержантам и офицерам Западного военного округа", - сказали в ведомстве.Среди награжденных летчики армейской авиации, бойцы спецназа, командиры РСЗО, военнослужащие тыловых подразделений и военные медики.Военнослужащие удостоились "Орденов Мужества", медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-ой степени, медалей Суворова, Жукова, Нестерова, "За отвагу" и Луки Крымского."Наше дело правое. Мы боремся за свободу. Мы боремся за искоренение нацизма, национализма и всех их проявлений. Вы сейчас имеете громаднейшей опыт. Я прошу вас передать свой опыт и везде поддержать тех, кто выполняет с вами плечом к плечу задачи", - сказал на церемонии командующий ЗВО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220516/armiya-1788722084.html
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Вручение наград военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине
Александр Журавлев вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Ордена и медали были вручены более 20 солдатам, сержантам и офицерам Западного военного округа. Среди них – летчики армейской авиации, бойцы спецназа, артиллеристы-реактивщики, военнослужащие тыловых подразделений и военные медики.
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западный военный округ (зво), россия, общество, украина
08:51 16.05.2022 (обновлено: 09:59 16.05.2022)
 
Командующий ЗВО вручил награды отличившимся в спецоперации на Украине

Командующий ЗВО Журавлев вручил госнаграды отличившимся в спецоперации на Украине военным

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев вручил госнаграды отличившимся в ходе спецоперации военным, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Ордена и медали были вручены более 20 солдатам, сержантам и офицерам Западного военного округа", - сказали в ведомстве.
Среди награжденных летчики армейской авиации, бойцы спецназа, командиры РСЗО, военнослужащие тыловых подразделений и военные медики.
Военнослужащие удостоились "Орденов Мужества", медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-ой степени, медалей Суворова, Жукова, Нестерова, "За отвагу" и Луки Крымского.
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"Наше дело правое. Мы боремся за свободу. Мы боремся за искоренение нацизма, национализма и всех их проявлений. Вы сейчас имеете громаднейшей опыт. Я прошу вас передать свой опыт и везде поддержать тех, кто выполняет с вами плечом к плечу задачи", - сказал на церемонии командующий ЗВО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Специальная военная операция на УкраинеЗападный военный округ (ЗВО)РоссияОбществоУкраина
 
 
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