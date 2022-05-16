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Росконгресс: делегация из Мьянмы примет участие в ПМЭФ-2022
Росконгресс: делегация из Мьянмы примет участие в ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 16.05.2022
Росконгресс: делегация из Мьянмы примет участие в ПМЭФ-2022
Делегация из Мьянмы примет участие в Петербургском международном экономической форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:05
2022-05-16T18:05
2022-05-16T18:05
петербургский международный экономический форум (фонд)
мьянма
россия
экономика
пмэф
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Делегация из Мьянмы примет участие в Петербургском международном экономической форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне, сообщает фонд "Росконгресс".В Москве советник президента РФ Антон Кобяков встретился с чрезвычайным и полномочным послом республики Лвин У. Стороны подтвердили стремление двух стран максимально задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества и возможности увеличения объемов взаимной торговли, а также обсудили перспективы возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Янгоном к концу декабря 2022 года."Уверен, что участие представителей Мьянмы в юбилейном 25-м ПМЭФ и VII Восточном экономическом форуме положительно скажется на дальнейшем развитии отношений между деловыми кругами наших стран", - отметил Кобяков.Посол Мьянмы сообщил, что участие в ПМЭФ планируется в составе большой делегации с участием четырех профильных министров и представителей бизнеса.Петербургский международный экономический форум - ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге. Ежегодно количество его участников превышает 10 тысяч человек. В этом году форум пройдет 15-18 июня.
https://ria.ru/20220427/pmef-1785710129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петербургский международный экономический форум (фонд), мьянма, россия, экономика, пмэф, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"