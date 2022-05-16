Рейтинг@Mail.ru
Возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/moskva-1788728135.html
Возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили
Возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили - РИА Новости, 16.05.2022
Возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:32
2022-05-16T08:32
авто
россия
камаз (завод)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ford motor
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614052_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_e00acf4738f0be0f372ab0aaed323232.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили."Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей", - написал Собянин в своем блоге.Он добавил, что совместно с КАМАЗом и Минпромторгом РФ идет работа над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов."Автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти сто лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные "Москвичи". С 1998 года завод сотрудничал с "Рено", и с его конвейера сходили "Логаны", "Дастеры" и "Сандеро". В 2022 г мы откроем новую страницу в истории "Москвича", - подчеркнул Собянин.
https://ria.ru/20220419/avto-1784236023.html
https://ria.ru/20220516/reno-1788726980.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614052_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_f0536da264ee3cc057007a4462ab7cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, камаз (завод), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ford motor, экономика
08:32 16.05.2022
 
Возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили

Мэр Москвы Собянин: возрожденный "Москвич" в перспективе будет производить электромобили

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей
Сборка новых автомобилей - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Сборка новых автомобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили.
"Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей", - написал Собянин в своем блоге.
Логотип Opel - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 10:16
Stellantis приостанавливает производство автомобилей в Калуге
Он добавил, что совместно с КАМАЗом и Минпромторгом РФ идет работа над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов.
"Автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти сто лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные "Москвичи". С 1998 года завод сотрудничал с "Рено", и с его конвейера сходили "Логаны", "Дастеры" и "Сандеро". В 2022 г мы откроем новую страницу в истории "Москвича", - подчеркнул Собянин.
Завод по производству автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
08:17
В Москве возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич"
 
АвтоРоссияКамАЗ (завод)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ford MotorЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала