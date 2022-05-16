https://ria.ru/20220516/moskva-1788728135.html

Возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили

Возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили - РИА Новости, 16.05.2022

Возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:32

2022-05-16T08:32

2022-05-16T08:32

авто

россия

камаз (завод)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ford motor

экономика

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили."Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей", - написал Собянин в своем блоге.Он добавил, что совместно с КАМАЗом и Минпромторгом РФ идет работа над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов."Автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти сто лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные "Москвичи". С 1998 года завод сотрудничал с "Рено", и с его конвейера сходили "Логаны", "Дастеры" и "Сандеро". В 2022 г мы откроем новую страницу в истории "Москвича", - подчеркнул Собянин.

https://ria.ru/20220419/avto-1784236023.html

https://ria.ru/20220516/reno-1788726980.html

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Дарья Буймова

авто, россия, камаз (завод), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ford motor, экономика