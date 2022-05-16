https://ria.ru/20220516/moskva-1788728135.html
Возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили
Возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили - РИА Новости, 16.05.2022
Возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:32
2022-05-16T08:32
2022-05-16T08:32
авто
россия
камаз (завод)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ford motor
экономика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили."Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей", - написал Собянин в своем блоге.Он добавил, что совместно с КАМАЗом и Минпромторгом РФ идет работа над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов."Автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти сто лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные "Москвичи". С 1998 года завод сотрудничал с "Рено", и с его конвейера сходили "Логаны", "Дастеры" и "Сандеро". В 2022 г мы откроем новую страницу в истории "Москвича", - подчеркнул Собянин.
https://ria.ru/20220419/avto-1784236023.html
https://ria.ru/20220516/reno-1788726980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, камаз (завод), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ford motor, экономика
Возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили
Мэр Москвы Собянин: возрожденный "Москвич" в перспективе будет производить электромобили