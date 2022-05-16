https://ria.ru/20220516/molodezhnoe-1788813825.html

Украинские войска обстреляли Молодежное в ЛНР

Украинские войска обстреляли Молодежное в ЛНР - РИА Новости, 16.05.2022

Украинские войска обстреляли Молодежное в ЛНР

Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Молодежное в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:02

2022-05-16T15:02

2022-05-16T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Молодежное в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.20 - с направления населенного пункта Врубовка по населенному пункту Молодежное с применением артиллерийского орудия 152 мм (5 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины