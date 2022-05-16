https://ria.ru/20220516/moldaviya-1788882146.html

Минюст Молдавии: депутатов не лишат иммунитета за георгиевские ленточки

Минюст Молдавии: депутатов не лишат иммунитета за георгиевские ленточки - РИА Новости, 16.05.2022

Минюст Молдавии: депутатов не лишат иммунитета за георгиевские ленточки

Министр юстиции республики Сергей Литвиненко считает, что лишение иммунитета депутатов, носивших георгиевскую ленточку, не требуется. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:54

2022-05-16T18:54

2022-05-16T18:54

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россия

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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Министр юстиции республики Сергей Литвиненко считает, что лишение иммунитета депутатов, носивших георгиевскую ленточку, не требуется.Ранее глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что правоохранительные органы идентифицировали 17 депутатов парламента, которые в День Победы носили запрещенную в стране георгиевскую ленту, их могут лишить неприкосновенности, чтобы привлечь к административной ответственности."Конституционное понятие депутатской неприкосновенности относится только к неприкосновенности депутата, а не к юридической "безответственности". В отношении тех, кто нарушил закон... не требуется задержания, ареста, обыска или преследования, на мой взгляд, для привлечения их к ответственности отказ от иммунитета не требуется", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook*.При этом он подчеркнул, что действия нарушителей нельзя рассматривать как политическую позицию, поскольку речь идет "о явном игнорировании закона". Он подчеркнул, что иммунитет не дает депутатам права оспаривать фундаментальные конституционные ценности в виде верховенства закона.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. За нарушение этого запрета физическим лицам грозит штраф в размере от 245 до 490 долларов, чиновникам - от 490 до 980 долларов, юридическим лицам - от 490 до 1630 долларов.* Запрещенная в России экстремистская соцсеть

https://ria.ru/20220509/noshenie-1787571890.html

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, великая отечественная война (1941-1945)