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Минюст Молдавии: депутатов не лишат иммунитета за георгиевские ленточки - РИА Новости, 16.05.2022
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Минюст Молдавии: депутатов не лишат иммунитета за георгиевские ленточки
Минюст Молдавии: депутатов не лишат иммунитета за георгиевские ленточки - РИА Новости, 16.05.2022
Минюст Молдавии: депутатов не лишат иммунитета за георгиевские ленточки
Министр юстиции республики Сергей Литвиненко считает, что лишение иммунитета депутатов, носивших георгиевскую ленточку, не требуется. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:54
2022-05-16T18:54
в мире
молдавия
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Министр юстиции республики Сергей Литвиненко считает, что лишение иммунитета депутатов, носивших георгиевскую ленточку, не требуется.Ранее глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что правоохранительные органы идентифицировали 17 депутатов парламента, которые в День Победы носили запрещенную в стране георгиевскую ленту, их могут лишить неприкосновенности, чтобы привлечь к административной ответственности."Конституционное понятие депутатской неприкосновенности относится только к неприкосновенности депутата, а не к юридической "безответственности". В отношении тех, кто нарушил закон... не требуется задержания, ареста, обыска или преследования, на мой взгляд, для привлечения их к ответственности отказ от иммунитета не требуется", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook*.При этом он подчеркнул, что действия нарушителей нельзя рассматривать как политическую позицию, поскольку речь идет "о явном игнорировании закона". Он подчеркнул, что иммунитет не дает депутатам права оспаривать фундаментальные конституционные ценности в виде верховенства закона.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. За нарушение этого запрета физическим лицам грозит штраф в размере от 245 до 490 долларов, чиновникам - от 490 до 980 долларов, юридическим лицам - от 490 до 1630 долларов.* Запрещенная в России экстремистская соцсеть
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в мире, молдавия, россия, великая отечественная война (1941-1945)
18:54 16.05.2022
 
Минюст Молдавии: депутатов не лишат иммунитета за георгиевские ленточки

Минюст Молдавии: лишение иммунитета носивших георгиевскую ленточку депутатов не требуется

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАкция "Георгиевская ленточка"
Акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Акция "Георгиевская ленточка". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Министр юстиции республики Сергей Литвиненко считает, что лишение иммунитета депутатов, носивших георгиевскую ленточку, не требуется.
Ранее глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что правоохранительные органы идентифицировали 17 депутатов парламента, которые в День Победы носили запрещенную в стране георгиевскую ленту, их могут лишить неприкосновенности, чтобы привлечь к административной ответственности.
"Конституционное понятие депутатской неприкосновенности относится только к неприкосновенности депутата, а не к юридической "безответственности". В отношении тех, кто нарушил закон... не требуется задержания, ареста, обыска или преследования, на мой взгляд, для привлечения их к ответственности отказ от иммунитета не требуется", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook*.
При этом он подчеркнул, что действия нарушителей нельзя рассматривать как политическую позицию, поскольку речь идет "о явном игнорировании закона". Он подчеркнул, что иммунитет не дает депутатам права оспаривать фундаментальные конституционные ценности в виде верховенства закона.
В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. За нарушение этого запрета физическим лицам грозит штраф в размере от 245 до 490 долларов, чиновникам - от 490 до 980 долларов, юридическим лицам - от 490 до 1630 долларов.
* Запрещенная в России экстремистская соцсеть
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